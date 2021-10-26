Темою дев'ятого випуску "Танців з зірками" стане "Вечір суперхітів "Океану Ельзи". Композиції колективу прославились на увесь світ, тому можна собі лише уявити, якими чарівними номерами будуть вражати зіркові учасники.

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"Танці з зірками" 9 випуск – тема вечора / Фото з інстаграму шоу

Реакція мережі

Наразі невідомо, чи це буде запис пісень, чи виконання наживо Вакарчуком, але вечір обіцяє точно бути романтичним. У коментарях інстаграму "Океану Ельзи" глядачі вже діляться назвами пісень, які би хотіли почути на паркеті шоу:

"Вище неба";

"Там, де нас нема";

"Зелені очі";

"Квітка";

"На небі";

"Я їду додому".

Зокрема чимало глядачів не зрозуміли, чому організатори проєкту не зробили вечір тематичним до Геловіну, адже саме в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, коли буде проходити 9 випуск, у світі відзначатимуть надвечір'я Дня всіх святих: