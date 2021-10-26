Темою дев'ятого випуску "Танців з зірками" стане "Вечір суперхітів "Океану Ельзи". Композиції колективу прославились на увесь світ, тому можна собі лише уявити, якими чарівними номерами будуть вражати зіркові учасники.
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"Танці з зірками" 9 випуск – тема вечора / Фото з інстаграму шоу
Реакція мережі
Наразі невідомо, чи це буде запис пісень, чи виконання наживо Вакарчуком, але вечір обіцяє точно бути романтичним. У коментарях інстаграму "Океану Ельзи" глядачі вже діляться назвами пісень, які би хотіли почути на паркеті шоу:
- "Вище неба";
- "Там, де нас нема";
- "Зелені очі";
- "Квітка";
- "На небі";
- "Я їду додому".
Зокрема чимало глядачів не зрозуміли, чому організатори проєкту не зробили вечір тематичним до Геловіну, адже саме в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, коли буде проходити 9 випуск, у світі відзначатимуть надвечір'я Дня всіх святих:
- "Чому не Геловін? У ніч із 31 жовтня на 1 листопада – дуже символічно";
- "Я думала буде тема Геловіну. Це саме вечір 31 жовтня";
- "А де Геловін?";
- "Логічнішою була б тема Геловіну, але "ОЕ" – теж непогано";
- "Весь світ і наша країна включно порине в атмосферу Геловіну, а на паркеті раптово буде "Вечір "Океанів"! Мда. Ось це велика дивина! І так, для статистики у шоу "Танці з зірками" – вечір кіно та вечір Геловіна завжди були найцікавіші!".