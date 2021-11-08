За лічені кроки до фіналу "Танці з зірками" покинула пара Олександри Заріцької та Юрія Мєшкова. У зону ризику вони потрапили з Костянтином Войтенком і Роксоланою Маланчук, котрі в 10 випуску показали віденський вальс і модерн.

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Їм дістався непростий "танець за життя". Обом парам довелось виконати складну самбу. Просто посеред номеру Костянтин Войтенко та Олександра Заріцька помінялися партнерами, що виглядало дуже ефектно.

Макс Чмерковський і Влад Яма віддали свої голоси за Костянтина Войтенка та Роксолану Маланчук, тоді як Катерина Кухар підтримала Олександру Заріцьку та Юрія Мєшкова. Так, солістка гурту KAZKA залишила паркет.

Цей проєкт був для мене другим життям, ковтком повітря. Я переосмислила тут усе своє існування. Найкрутіший подарунок долі – мій партнер Юра,

– заявила Заріцька.

"Танці з зірками 2021" 10 випуск: дивіться онлайн – виступ Олександри Заріцької та Юрія Мєшкова