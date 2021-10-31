Для 9 випуску "Танців з зірками" Заливако та Богдан всього за три дні підготували номер – вальс. Вони станцювали під пісню "Обійми", який Анна жартома охрестила їхнім першим весільним танцем.

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Пара зізналась, що давно мріяла стати учасниками шоу, але ні він, ні вона – не є професійними танцівниками. Тому коли їх запросили для відкритого кастингу, вони без роздумів погодились.



Михайло Заливако та Анна Богдан на "Танцях з зірками" / Фото "1+1"

"Танці з зірками 2021" 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Михайла Заливаки та Анни Богдан (відео з'явиться згодом)

Про появу зіркової пари у прямому ефірі організатори повідомляли раніше та зазначали, що тепер глядачі самі зможуть обрати, чи хочуть вони бачити зірок у наступному сезоні. А для цього танцюристи попередньо повинні показати свій танець. Щодо Михайла та Анни, то в мережі тривало голосування, чи бачать пару у новому сезоні, результати якого показали, що 50/50. Тому невідомо, як складеться доля пари у новому сезоні шоу.



Михайло Заливако та Анна Богдан / Фото з інстаграму "Танців з зірками"