З першого випуску нового сезону "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова нещадно критикувала MELOVIN і його партнерку Лізу Русіну. Танцівниці не подобався диявольський образ артиста, а дівчину вона вважала непрофесійною. У тріо вона нібито стала для того, аби побачити пару в роботі.
До теми Пив просто в залі, – Гвоздьова розповіла, як MELOVIN готувався до "Танців з зірками"
Думала, що помилялась і, можливо, даремно критикувала партнерку. Але взявши участь у тріо, лише переконалась у своїх словах. Отримала гіркий, але чесний досвід,
– зізналась Ілона Гвоздьова.
Тиждень репетицій довів танцівниці, що MELOVIN і Ліза Русіна – епатажні учасники зі слабкою технікою. Навіть вона зі своїм досвідом і професіоналізмом "не змогла покращити їхню ситуацію", адже оцінки суддів знову були низькі.
"Я в цьому тріо теж програла", – завершила Ілона Гвоздьова.
Ілона Гвоздьова, MELOVIN, Ліза Русіна на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграм-сторіс танцівниці
Стосунки Ілони Гвоздьової та MELOVIN після виступу на "Танцях з зірками"
- У новому інтерв'ю співак зізнався, що через постійну зайнятість танцівниці їхній пасодобль був готовий лише в п'ятницю. Вони з Лізою нібито по шість годин чекали на Гвоздьову в залі, однак вона була зайнята своїми студентами.
- Знаменитість відповіла на звинувачення на свою адресу. Вона розповіла, що MELOVIN приходив на репетиції напідпитку, а Ліза замість тренувань фарбувала волосся і робила манікюр. За словами Ілони, їхня пара більше байдикувала, а не тренувалась.
- Співак різко відповів переможниці "Танців", заявивши, що вона "пробила дно будь-якої людяності".