З першого випуску нового сезону "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова нещадно критикувала MELOVIN і його партнерку Лізу Русіну. Танцівниці не подобався диявольський образ артиста, а дівчину вона вважала непрофесійною. У тріо вона нібито стала для того, аби побачити пару в роботі.

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Думала, що помилялась і, можливо, даремно критикувала партнерку. Але взявши участь у тріо, лише переконалась у своїх словах. Отримала гіркий, але чесний досвід,

– зізналась Ілона Гвоздьова.

Тиждень репетицій довів танцівниці, що MELOVIN і Ліза Русіна – епатажні учасники зі слабкою технікою. Навіть вона зі своїм досвідом і професіоналізмом "не змогла покращити їхню ситуацію", адже оцінки суддів знову були низькі.

"Я в цьому тріо теж програла", – завершила Ілона Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова, MELOVIN, Ліза Русіна на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграм-сторіс танцівниці

Стосунки Ілони Гвоздьової та MELOVIN після виступу на "Танцях з зірками"