Святослав Вакарчук показав, як відпочивав біля океану серед пальм

22 січня 2022 , 11:22

Джерело:

інстаграм Святослава Вакарчука

На свята Святослав Вакарчук потай від фанів літав на відпочинок. Він не розсекретив країну, в якій відпочивав, однак показав живописні фото біля океану серед пальм.

Перед стартом 12 сезону "Голосу країни" Святослав Вакарчук встиг злітати до океану. Уже в Києві він опублікував мальовничі кадри з відпустки.

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Фото Святослава Вакарчука з відпочинку 

Лідер "Океану Ельзи" сфотографувався на узбережжі океану на заході сонця. На тлі рожевого неба та пальм він позував у сірих шортах з оголеним торсом. Співак не зізнався, в якій країні відпочивав, але фани припустили, що це могли бути Сейшельські Острови, Португалія чи Кесарія, що в Ізраїлі. 

Між відпусткою та роботою жодної різниці,
– підписав Святослав Вакарчук. 

Святослав Вакарчук на відпочинку / Фото з інстаграму лідера "Океану Ельзи"

Святослав Вакарчук на відпочинку / Фото з інстаграму лідера "Океану Ельзи"

Примітно, що Різдво Святослав Вакарчук святкував з мамою і рідним братом у Львові. На свята він колядував з вертепом у центрі міста. З львів'янами лідер "Океану Ельзи" заспівав колядку "Добрий вечір тобі". 

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Автор: Марина Джура