Святослав Вакарчук показав, як відпочивав біля океану серед пальм

На свята Святослав Вакарчук потай від фанів літав на відпочинок. Він не розсекретив країну, в якій відпочивав, однак показав живописні фото біля океану серед пальм.

Перед стартом 12 сезону "Голосу країни" Святослав Вакарчук встиг злітати до океану. Уже в Києві він опублікував мальовничі кадри з відпустки.

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Фото Святослава Вакарчука з відпочинку

Лідер "Океану Ельзи" сфотографувався на узбережжі океану на заході сонця. На тлі рожевого неба та пальм він позував у сірих шортах з оголеним торсом. Співак не зізнався, в якій країні відпочивав, але фани припустили, що це могли бути Сейшельські Острови, Португалія чи Кесарія, що в Ізраїлі.

Між відпусткою та роботою жодної різниці,

– підписав Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук на відпочинку / Фото з інстаграму лідера "Океану Ельзи"

Святослав Вакарчук на відпочинку / Фото з інстаграму лідера "Океану Ельзи"

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