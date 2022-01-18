Відомий телеведучий Анатолій Анатоліч вже кілька тижнів проводить у Маямі, де відпочиває з дружиною і дітьми. Та днями з ним сталась неприємна ситуація.

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Анатолія Анатоліча обікрали

Ведучий повідомив, що у Сполучених Штатах його обікрали. Як розповів Анатолій, безхатьки вкрали у нього скейт.



Анатолія Анатоліча обікрали / Фото з інстаграм-сторіз

Скейт телеведучого обійшовся йому у 180 доларів (понад 5 тисяч гривень).

Якщо побачите в Маямі бомжа на такому лонгборді, заберіть його (лонгборд). Це мій!

– висловився Анатолій Анатоліч.



Анатолія Анатоліча обікрали / Фото з інстаграм-сторіз



Анатолія Анатоліча обікрали / Фото з інстаграм-сторіз

Також Анатолій Анатоліч розповів, як усе сталося. За його словами, скейт лежав у багажнику автомобіля. Під час дороги багажник несподівано відкрився, а скейт випав. Поки ведучий виходив з автомобіля, річ уже забрали.

"Задоволені бомжі сидять, хтось з них, мабуть, цей скейт і забрав. Сподіваюся, що він дістанеться якомусь хорошому хлопчику, у якого не було можливості придбати такий, але тепер він у нього є", – поділився Анатолій.

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