З нагоди 37-річчя Сергій Притула влаштував дружині незабутній подарунок – відпочинок за кордоном без дітей. Удвох вони полетіли в Мексику, де цього зимового сезону відпочиває весь український бомонд.

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Шоумен пожартував, що Катерина просила його відвезти її до пірамід, але він обрав не ті.

Збирались у відпустку. Дружина каже: "Хочу на піраміди". Прилетіли, дивимось. Каже: "То не ті". Як вгодити, вже не знаю,

– пожартував Сергій Притула.

Вони побували в стародавньому місті Чічен-Іца, яке було центром майя, та сфотографувалися на тлі одного з семи чудес світу – піраміди Кукулькана. Для екскурсії дружина Притули обрала білу сукню, з українською вишивкою на рукавах, капелюх і кеди. Тоді як шоумен позував у повсякденному образі – білій футболці та джинсових шортах.

Сергій Притула з дружиною Катериною в Мексиці / Фото з інстаграму шоумена

Цікаво, що в липні подружжя літало на відпочинок з трьома дітьми. Найменшій їхній донечці Стефанії тоді не було й двох місяців.

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