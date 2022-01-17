Зіркове подружжя сфотографувалося на пустому пляжі й зірвало куш лайків – майже 60 тисяч! У кадрі вони романтично трималися за руки. Надя Дорофєєва позувала у білій сорочці, спущених штанах і лавандовому купальнику зі сміливим декольте. Її образ довершила рожева кепка з ведмедиком.

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Натомість Дантес постав у сіро-синій сорочці та зі скуйовдженим волоссям. Це селфі навіяло йому слова з пісні Володимира Маркіна "Я готов целовать песок", яка стала хітом на початку 90-х.

Я готовий цілувати пісок яким ти ходила. Але там водорості, тому поки що не буду,

– дотепно підписав Володимир Дантес.

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес в Мексиці / Фото з інстаграму співака

Реакція мережі на селфі Дорофєєвої та Дантеса

Нове фото артистів з Мексики підкорило фоловерів. Одні назвали їх найкрасивішою парою українського шоу-бізу, інші ж припустили, якими красивими в них будуть діти.

"Найкрасивіша пара українського шоу-бізнесу";

"Ну які ж красиві в цих людей будуть діти";

"Чудові. Якби у кохання була фізична форма, то вона виглядала б, як ви";

"Гармонійна пара";

"Які милі, очей не відвести";

"Якщо ваші стосунки не схожі на ці, то навіть не намагайтеся їх заводити".

До слова, сама Надя Дорофєєва розповідала, що вони з Дантесом стануть батьками тоді, коли будуть готові. Тиск людей нібито ніколи на них не повпливає.