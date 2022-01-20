Українська знаменитість влаштувала в Кенії типову африканську розвагу – сафарі. Іванна Онуфрійчук вирішила поспостерігати за пробудженням дикої природи, тож прокинулася до сходу сонця й затягла в пригоди чоловіка-казаха, його сестру та подругу.

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Їхній день розпочався зі сніданку з шампанським у савані. Далі вони вирушили автомобілем і на власні очі побачили гіпопотамів, левів, буйволів, зебр, слонів та леопарда, який дожирав свою здобич.

За межі авто виходити категорично заборонено. Тварина сприймає автомобіль як іншу тварину. Як тільки вона відокремить вас від машини, ви стаєте для неї маленькою беззахисною мавпочкою. А для хижака – потенційним сніданком, обідом,

– ділиться Іванна Онуфрійчук.

Фото Іванни Онуфрійчук з сафарі в Кенії

Цікаво, що для розваги Іванна Онуфрійчук, Алмаз і його сестра обрали своєрідні family look. Вони одягли пісочні сорочки з кумедним принтом жирафів.

Телезірка доповнила її світлими штанами прямого крою, коричневим поясом з пряжкою та світло-рожевими кросівками. З аксесуарів на ній блакитна сумочка, капелюх і прикраси від Bulgari.

Іванна Онуфрійчук з чоловіком Алмазом на сафарі / Фото з інстаграму ведучої

Іванна Онуфрійчук з чоловіком-мільйонером, його сестрою та подругою / Фото з інстаграму ведучої

Іванна Онуфрійчук на сафарі в Кенії / Фото з інстаграму ведучої Іванна Онуфрійчук з чоловіком Алмазом на сафарі / Фото з інстаграму ведучої Іванна Онуфрійчук на сафарі в Кенії / Фото з інстаграму ведучої

Де Іванна Онуфрійчук відпочивала взимку