Українське зіркове подружжя – Настя Каменських і Потап продовжують насолоджуватися зимовою відпусткою у Мексиці. Вони поділилися новими фото на особистих сторінках в інстаграмі.
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Нові фото Насті Каменських і Потапа
Продюсер та репер показав романтичне селфі з коханою, де вони ніжаться у ліжку. Вдома вони провели майже весь день, бо в Тулумі падав дощ.
А дощ не капав на нашу couple,
– підписав фото Потап.
Настя Каменських і Потап / Фото з інстаграму зірки
Пізніше пара вирушила на вечірку в образах у gypsy-стилі, натхненних Мексикою. "Стиль Тулуму", – написала під знімком Настя Каменських.
Співачка позувала перед камерою у біло-синьому костюмі, що складався з шортів та блузки, яку зірка зав'язала на талії. Настя Каменських розпустила волосся та вклала його кучерями, а на обличчі зробила макіяж. Вона підкреслила очі коричневими тінями, а губи нафарбувала рожевою помадою.
Потап позував біля дружини у бежевих шортах та футболці. Зверху він накинув чорну хустину з яскравим принтом та завершив образ трендовим капелюхом.
Настя Каменських і Потап / Фото з інстаграму зірки
Шанувальникам сподобалось нове фото пари. Про це вони пишуть у коментарях:
- "Як красиво";
- "Богиня і мафіозі";
- "Стовідсоткові мексиканці";
- "Неймовірні";
- "Ви класні";
- "Хороша пара. Подобаєтеся";
- "Гарячі".