Співак Святослав Вакарчук вже багато років живе в Києві, однак своїм домом і містом сили досі вважає Львів. Не дивно, що на Різдво він приїхав саме туди. У батьківській хаті на зірку чекало душевне застілля.

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У святковий вечір він сфотографувався з мамою Світланою і молодшим на чотири роки братом Олегом. Цей кадр лідер "Океану Ельзи" опублікував у соцмережах, розчуливши багатотисячну аудиторію.

Христос народився! Світлого Різдва всім! З мамою і братом Олегом вдома у Львові,

– зворушливо підписав Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук з мамою і братом у Львові / Фото з інстаграму лідера Океану Ельзи

Реакція мережі на рідкісне фото Вакарчука

Музиканта засипали лайками та коментарями. Шанувальники зауважили, що мама Святослава Вакарчука ані трохи не змінилась і виглядає прекрасно, а от брат помітно постарів:

"Мама не змінилась, а ось Олег зі сивою бородою – це виклик";

"З Різдвом Христовим. Дуже схожі з братом";

"Христос народився! Олесь виглядає старше";

"Славімо його! Дуже гарна мама";

"Славімо його! Щастя вам і вашій родині. Ви чарівні".

Одна з шанувальниць поцікавилася у фронтмена "Океану Ельзи": "А де ще один маленький Вакарчук?".

Річ у тому, що сім місяців тому, у травні 2021 року, він вперше став батьком. Сина Івана йому нібито народила продюсерка Євгенія Яцута. Однак ані вона, ані Святослав Вакарчук не показують малюка в мережі. Ба більше, вони не з'являються на людях удвох, тож достеменно не відомо, чи досі зірки разом.