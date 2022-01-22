Перед стартом 12 сезона "Голоса страны" Святослав Вакарчук успел слетать к океану. Уже в Киеве он опубликовал живописные кадры с отпуска.

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Фото Святослава Вакарчука с отдыха

Лидер "Океана Эльзы" сфотографировался на побережье океана на закате. На фоне розового неба и пальм он позировал в серых шортах с оголенным торсом. Певец не признался, в какой стране отдыхал, но фаны предположили, что это могли быть Сейшельские Острова, Португалия или Кесария в Израиле.

Между отпуском и работой никакой разницы,

– подписал Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук на отдыхе / Фото с инстаграма лидера "Океана Эльзы"

Святослав Вакарчук на отдыхе / Фото с инстаграма лидера "Океана Эльзы"

Примечательно, что Рождество Святослав Вакарчук праздновал с матерью и родным братом во Львове. На праздники он колядовал с вертепом в центре города. С львовянами лидер "Океана Эльзы" спел колядку "Добрий вечір тобі".

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