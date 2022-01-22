Перед стартом 12 сезону "Голосу країни" Святослав Вакарчук встиг злітати до океану. Уже в Києві він опублікував мальовничі кадри з відпустки.

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Фото Святослава Вакарчука з відпочинку

Лідер "Океану Ельзи" сфотографувався на узбережжі океану на заході сонця. На тлі рожевого неба та пальм він позував у сірих шортах з оголеним торсом. Співак не зізнався, в якій країні відпочивав, але фани припустили, що це могли бути Сейшельські Острови, Португалія чи Кесарія, що в Ізраїлі.

Між відпусткою та роботою жодної різниці,

– підписав Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук на відпочинку / Фото з інстаграму лідера "Океану Ельзи"

Святослав Вакарчук на відпочинку / Фото з інстаграму лідера "Океану Ельзи"

Примітно, що Різдво Святослав Вакарчук святкував з мамою і рідним братом у Львові. На свята він колядував з вертепом у центрі міста. З львів'янами лідер "Океану Ельзи" заспівав колядку "Добрий вечір тобі".

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