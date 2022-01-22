Перед стартом 12 сезону "Голосу країни" Святослав Вакарчук встиг злітати до океану. Уже в Києві він опублікував мальовничі кадри з відпустки.
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Фото Святослава Вакарчука з відпочинку
Лідер "Океану Ельзи" сфотографувався на узбережжі океану на заході сонця. На тлі рожевого неба та пальм він позував у сірих шортах з оголеним торсом. Співак не зізнався, в якій країні відпочивав, але фани припустили, що це могли бути Сейшельські Острови, Португалія чи Кесарія, що в Ізраїлі.
Між відпусткою та роботою жодної різниці,
– підписав Святослав Вакарчук.
Святослав Вакарчук на відпочинку / Фото з інстаграму лідера "Океану Ельзи"
Святослав Вакарчук на відпочинку / Фото з інстаграму лідера "Океану Ельзи"
Де взимку відпочивали українські зірки
- Чимало знаменитостей першого ешелону в січні відпочивали в Мексиці – Надя Дорофєєва та Володимир Дантес, Сергій Притула з дружиною Катею, Настя Каменських і Потап, Влад Яма з дружиною і сином Леоном.
- Ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук літала на Мальдіви та на лижі у Францію, а зараз відпочиває на сафарі в Кенії.
- Натомість Джамала з чоловіком і дітьми полетіла в сонячний Єгипет.
- Шоумен Анатолій Анатоліч показує дружині й трьом дітям Маямі, де його обікрали – безхатьки вкрали в зірки скейт за 5 тисяч гривень.