Суспільне відповіло на звинувачення щодо фальсифікації результатів Нацвідбору

12 лютого відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення-2022, навколо якого розгорівся скандал. Суспільний мовник висловив свою позицію щодо всіх нюансів, які трапилися у прямому ефірі.

Суспільне підозрюють у фальсифікації результатів голосування, а також наголошують, що організатори Нацвідбору закривають очі на те, що переможниця Alina Pash має проросійські погляди, відвідувала країну-агресорку та окупований Крим.

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Технічні проблеми під час прямого ефіру

Під час оголошення результатів глядацького голосування у прямому ефірі ведучий назвав неправильні бали учасники, які посіли останні місця, а саме: Michael Soul (1 бал), гурту Our Atlantic (2 бали), Barleben (3 бали). Також через технічні несправності на екрані не зображалася таблиця загальних результатів.



Фінал Нацвідбору на Євробачення-2022 / Фото з інстаграму Суспільного

Представники Суспільного вибачилися перед артистами та пояснили, чому відбулася плутанина. За їхніми словами, редакторка, яка дублювала результати в навушник ведучому, переплутала колонки балів. Замість оцінок від глядачів вона озвучувала загальну кількість балів. Через це розгубився Тимур Мірошниченко і графічний редактор, який виводив таблицю з результатами на екран. У файлі стався збій і таблиця зникла з екрана.

Можлива фальсифікація результатів відбору

Підрахунок голосів здійснювала ТОВ "Аудиторська фірма PwC" і робила це вже шостий рік поспіль: "Понад 170 років PwC залишається найвпливовішим світовим брендом та компанією, чиїй експертизі довіряють у всьому світі".

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