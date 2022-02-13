Суспільне відповіло на звинувачення щодо фальсифікації результатів Нацвідбору
Джерело:інстаграм Суспільного
12 лютого відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення-2022, навколо якого розгорівся скандал. Суспільний мовник висловив свою позицію щодо всіх нюансів, які трапилися у прямому ефірі.
Суспільне підозрюють у фальсифікації результатів голосування, а також наголошують, що організатори Нацвідбору закривають очі на те, що переможниця Alina Pash має проросійські погляди, відвідувала країну-агресорку та окупований Крим.
Зверніть увагу Самобутня Alina Pash перемогла у Національному відборі-2022
Технічні проблеми під час прямого ефіру
Під час оголошення результатів глядацького голосування у прямому ефірі ведучий назвав неправильні бали учасники, які посіли останні місця, а саме: Michael Soul (1 бал), гурту Our Atlantic (2 бали), Barleben (3 бали). Також через технічні несправності на екрані не зображалася таблиця загальних результатів.
Фінал Нацвідбору на Євробачення-2022 / Фото з інстаграму Суспільного
Представники Суспільного вибачилися перед артистами та пояснили, чому відбулася плутанина. За їхніми словами, редакторка, яка дублювала результати в навушник ведучому, переплутала колонки балів. Замість оцінок від глядачів вона озвучувала загальну кількість балів. Через це розгубився Тимур Мірошниченко і графічний редактор, який виводив таблицю з результатами на екран. У файлі стався збій і таблиця зникла з екрана.
Можлива фальсифікація результатів відбору
Підрахунок голосів здійснювала ТОВ "Аудиторська фірма PwC" і робила це вже шостий рік поспіль: "Понад 170 років PwC залишається найвпливовішим світовим брендом та компанією, чиїй експертизі довіряють у всьому світі".
Важливо Результати фіналу Національного відбору на Євробачення-2022
Фінал Нацвідбору на Євробачення-2022: головне
- Під час виступу першого фіналіста – гурту Cloudless вимикався звук. Згідно з правилами конкурсу, в музикантів була можливість виступити ще раз наприкінці відбору.
- Тіна Кароль та Ярослав Лодигін засудили Wellboy за об'єктивізацію жінок у виступі на Нацвідборі. Дивно те, що в результаті Лодигін поставив артисту 7 балів.
- Гурт Kalush Orchestra підозрює Суспільне у фальсифікації результатів Нацвідбору, оскільки після плутанини у прямому ефірі колективу не дозволили побачити листочок з балами, а просто закрили перед ним двері.
- Ведучий Тимур Мірошниченко пояснив, що озвучував помилкові бали, оскільки на листку бачив одні, а в навушник йому диктували інші. Маша Єфросиніна підтримала колегу.
- Українці неоднозначно реагують на переможницю Євробачення через її проросійську позицію, відвідування окупованого Криму та виступи в країні-агресорці у час війни.
- Alina Pash після перемоги подякувала прихильникам та звернулася до критиків.