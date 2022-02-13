Суспільне подозревают в фальсификации результатов голосования, а также отмечают, что организаторы Нацотбора закрывают глаза на то, что победительница Alina Pash имеет пророссийские взгляды, посещала страну-агрессора и оккупированный Крым.

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Технические проблемы во время прямого эфира

Во время объявления результатов зрительского голосования в прямом эфире ведущий назвал неправильные баллы участников, которые заняли последние места, а именно: Michael Soul (1 балл), группы Our Atlantic (2 балла), Barleben (3 балла). Также из-за технических неисправностей на экране не отображалась таблица общих результатов.



Финал Нацотбора на Евровидение-2022 / Фото из инстаграма Суспільного

Представители Суспільного извинились перед артистами и объяснили, почему произошла путаница. По их словам, стажер, которая дублировала результаты в наушник ведущему, перепутала колонки баллов. Вместо оценок от зрителей она озвучивала общее количество баллов. Из-за этого растерялся Тимур Мирошниченко и графический редактор, который выводил таблицу с результатами на экран. В файле произошел сбой и таблица исчезла с экрана.

Возможная фальсификация результатов отбора

Подсчет голосов осуществляла ООО "Аудиторская фирма PwC" и делала это уже шестой год подряд: "Более 170 лет PwC остается самым влиятельным мировым брендом и компанией, чьей экспертизе доверяют во всем мире".

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Финал Нацотбора на Евровидение-2022: главное