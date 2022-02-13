Суспільне подозревают в фальсификации результатов голосования, а также отмечают, что организаторы Нацотбора закрывают глаза на то, что победительница Alina Pash имеет пророссийские взгляды, посещала страну-агрессора и оккупированный Крым.
Обратите внимание Самобытная Alina Pash победила в Национальном отборе-2022
Технические проблемы во время прямого эфира
Во время объявления результатов зрительского голосования в прямом эфире ведущий назвал неправильные баллы участников, которые заняли последние места, а именно: Michael Soul (1 балл), группы Our Atlantic (2 балла), Barleben (3 балла). Также из-за технических неисправностей на экране не отображалась таблица общих результатов.
Финал Нацотбора на Евровидение-2022 / Фото из инстаграма Суспільного
Представители Суспільного извинились перед артистами и объяснили, почему произошла путаница. По их словам, стажер, которая дублировала результаты в наушник ведущему, перепутала колонки баллов. Вместо оценок от зрителей она озвучивала общее количество баллов. Из-за этого растерялся Тимур Мирошниченко и графический редактор, который выводил таблицу с результатами на экран. В файле произошел сбой и таблица исчезла с экрана.
Возможная фальсификация результатов отбора
Подсчет голосов осуществляла ООО "Аудиторская фирма PwC" и делала это уже шестой год подряд: "Более 170 лет PwC остается самым влиятельным мировым брендом и компанией, чьей экспертизе доверяют во всем мире".
Важно Результаты финала Национального отбора на Евровидение-2022
Финал Нацотбора на Евровидение-2022: главное
- Во время выступления первого финалиста – группы Cloudless выключался звук. Согласно правилам конкурса, у музыкантов была возможность выступить еще раз в конце отбора.
- Тина Кароль и Ярослав Лодыгин осудили Wellboy за объективизацию женщин в выступлении на Нацотборе. Удивительно то, что в итоге Лодыгин поставил артисту 7 баллов.
- Группа Kalush Orchestra подозревает Суспільне в фальсификации результатов Нацотбора, поскольку после путаницы в прямом эфире коллективу не позволили увидеть листочек с баллами, а просто закрыли перед ним двери.
- Ведущий Тимур Мирошниченко пояснил, что озвучивал ложные баллы, поскольку на листке видел одни, а в наушник ему диктовали другие. Маша Ефросинина поддержала коллегу.
- Украинцы неоднозначно реагируют на победительницу Евровидения из-за ее пророссийской позиции, посещения оккупированного Крыма и выступления в стране-агрессоре во время войны.
- Alina Pash после победы поблагодарила поклонников и обратилась к критикам.