12 лютого відбувся Національний відбір Євробачення-2022. У ньому перемогла Alina Pash.

Важливо Самобутня Alina Pash перемогла у Національному відборі-2022

Alina Pash перемогла Нацвідбір

Члени журі Національного відбору віддали Alina Pash перше місце – 8 балів. Згідно з глядацьким голосуванням, артистка отримала 7 балів. З 15 балами зірка отримала перемогу.

Виконавиця полетить до Турина, в Італію, й там представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі з піснею Shadows of Forgotten Ancestors.

Варто знати Колоритна Alina Pash їде на Євробачення-2022: біографія переможниці Нацвідбору

Нацвідбір на Євробачення-2022 – дивіться відео онлайн: Alina Pash – Shadows of Forgotten Ancestors

Як у мережі реагують на перемогу

Чимало користувачів мережі вже встигли поділитись враженнями від фіналу. Вони розділились на кілька таборів. Одні підтримують Alina Pash:

"Аліна найкраща";

"Аліно, так зворушила твоя пісня";

"Щиро вітаю Аліну".

Інші шоковані тим, як ведучі заплутались, коли оголошували результати. Вони вважають, що перемогу фальсифікували:

"Поверніть СТБ до Євробачення, будь ласка. Це такий крінж, те поплутали, те прогавили";

"Сором, а не відбір";

"Калуш переможці";

"Фальсифікована перемога, сором";

"Краще покажіть, як судді виставляли. Особливо їх пояснення оцінок – це було щось";

"Голоси підтасовано і підмінено! Фальсифікація! Kalush переможець!";

"Ганьба!!! Мати такий досвід і так провести жахливо!!! Сільський рівень, докотилися!!! Ганьба";

"Оголошення результатів – сором, де табличка з підрахунками голосів?";

"Дно";

"Kalush злили. Давайте об'єктивно";

"Ганьба суспільне, журі, оргкомітет";

"А як ви можете прокоментувати ситуацію як, голоса відправляють люди, а їм не приходить підтвердження, або навіть не зараховували їх. Дивно так?".

Інші ж знову згадують, як Alina Pash літала до Криму: