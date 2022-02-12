Фінал Національного відбору транслювали на усіх платформах Суспільного, повідомляє 24 канал. Цьогоріч керівники проєкту змінили його формат і провели лише фінал шоу, без двох півфіналів.

Зверніть увагу Самобутня Alina Pash перемогла у Національному відборі-2022

Згідно з правилами, переможця обирають за результатами голосування глядачів та журі, до яких увійшли Тіна Кароль, Ярослав Лодигін і Джамала. Тож, за підсумками голосів у Нацвідборі виграла Alina Pash й саме вона поїде підкорювати сцену цьогорічного Євробачення.

Результати голосування фіналу – журі

1. Cloudless – 1 бал

2. Michael Soul – 2 бали

3. Our Atlantic – 5 балів

4. Barleben – 4 бали

5. Roxolana – 3 бали

6. Kalush Orchestra – 6 балів

7. Wellboy – 7 балів

8. Alina Pash – 8 балів



Результати голосування журі у фіналі Нацвідбору / Скринршот з відео

Результати голосування фіналу – глядачі

1. Cloudless – 4 бали

2. Michael Soul – 1 бал

3. Our Atlantic – 2 бали

4. Barleben – 3 бали

5. Roxolana – 5 балів

6. Kalush Orchestra – 8 балів

7. Wellboy – 6 балів

8. Alina Pash – 7 балів

Загальна кількість балів

1. Cloudless – 5 бали

2. Michael Soul – 3 бали

3. Our Atlantic – 7 балів

4. Barleben – 7 балів

5. Roxolana – 8 балів

6. Kalush Orchestra – 14 балів

7. Wellboy – 13 балів

8. Alina Pash – 15 балів



Alina Pash поїде на Євробачення-2022 / Фото з інстаграму Євробачення