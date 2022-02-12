Фінал Національного відбору транслювали на усіх платформах Суспільного, повідомляє 24 канал. Цьогоріч керівники проєкту змінили його формат і провели лише фінал шоу, без двох півфіналів.
Зверніть увагу Самобутня Alina Pash перемогла у Національному відборі-2022
Згідно з правилами, переможця обирають за результатами голосування глядачів та журі, до яких увійшли Тіна Кароль, Ярослав Лодигін і Джамала. Тож, за підсумками голосів у Нацвідборі виграла Alina Pash й саме вона поїде підкорювати сцену цьогорічного Євробачення.
Результати голосування фіналу – журі
1. Cloudless – 1 бал
2. Michael Soul – 2 бали
3. Our Atlantic – 5 балів
4. Barleben – 4 бали
5. Roxolana – 3 бали
6. Kalush Orchestra – 6 балів
7. Wellboy – 7 балів
8. Alina Pash – 8 балів
Результати голосування журі у фіналі Нацвідбору / Скринршот з відео
Результати голосування фіналу – глядачі
1. Cloudless – 4 бали
2. Michael Soul – 1 бал
3. Our Atlantic – 2 бали
4. Barleben – 3 бали
5. Roxolana – 5 балів
6. Kalush Orchestra – 8 балів
7. Wellboy – 6 балів
8. Alina Pash – 7 балів
Загальна кількість балів
1. Cloudless – 5 бали
2. Michael Soul – 3 бали
3. Our Atlantic – 7 балів
4. Barleben – 7 балів
5. Roxolana – 8 балів
6. Kalush Orchestra – 14 балів
7. Wellboy – 13 балів
8. Alina Pash – 15 балів
Alina Pash поїде на Євробачення-2022 / Фото з інстаграму Євробачення