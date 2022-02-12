Відомий український артист Wellboy, який був єдиним співаком, що підкорив чарти Apple Music і Spotify, також хоче поїхати до Турина на міжнародний пісенний конкурс Євробачення. Він виступив на сцені з піснею Nozzy Bossy.

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Wellboy розкритикували на Нацвідборі

На Нацвідборі Wellboy заспівав трек-вислів "про нашу сильну країну, яка міцно стоїть на своїх ногах, на своїй землі", як розповідав сам артист.

Я взагалі вдячний Богу за те, що можу робити дійсно те, що хочу і можу. Хочеться взяти й розірвати всіх отою простотою, а не фарбованими очима, пір'ям і тому подібне,

– поділився він.

На сцені Wellboy з'явився у яскравому образі – помаранчевих штанах і коричневий блузці з принтом. Родзинкою його аутфіту став соняшник. В одному з моментів танцювального виступу артист "сідає" на дівчат з підтанцьовки.

Тіна Кароль та Ярослав Лодигін прокоментували виступ Wellboy та зійшлись на думці про те, що не слід "сідати на дівчат" у номері. Вони розкритикували виступ за об'єктивізацію жінок.

Якщо би на Євробачення поїхали "Гуси", то ми б повторили успіх Данилка. Я погоджуюсь з тим, що сила села розходиться з об'єктивізацією жінки. Ніби вона предмет, на якому можна посидіти. Все-таки, це більше внутрішній продукт, ніж продукт на експорт,

– заявив Лодигін.



Wellboy / Скриншот з відео

Нацвідбір на Євробачення-2022 – дивіться відео онлайн: Wellboy – Nozzy Bossy

Що відомо про пісню Nozzy Bossy

Хіт для Євробачення-2022 Wellboy вирішив присвятити українському селу та людям, що знаходять свій шлях у житті самостійно.

""Нозі босі" – про силу села, про всіх босоногих людей, які йдуть по цій планеті. Я себе вважаю босяком. Йду кудись, не знаю куди. Але я йду босим і мені це в кайф. І ця пісня – про всіх таких людей, з якими завжди сила села, землі, яка дає тобі енергію. У цій пісні багато глибоких речей", – зізнавався раніше виконавець.