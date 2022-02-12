Український попрок-електронний гурт Cloudless став першим, хто виступив на грандіозній сцені Національного відбору-2022. Музиканти виконували свою композицію All be alright, проте виникла технічна несправність, яка дещо зіпсувала шоу – фіналістам декілька разів вимикався звук.

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Згідно з правилами, Cloudless виступатимуть ще раз. Тож, глядачі зможуть сповна насолодитись піснею гурту.



На виступі Cloudless стався форс-мажор / Скриншот з відео

Що відомо про фінал Нацвідбору-2022