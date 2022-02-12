Український попрок-електронний гурт Cloudless став першим, хто виступив на грандіозній сцені Національного відбору-2022. Музиканти виконували свою композицію All be alright, проте виникла технічна несправність, яка дещо зіпсувала шоу – фіналістам декілька разів вимикався звук.

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Згідно з правилами, Cloudless виступатимуть ще раз. Тож, глядачі зможуть сповна насолодитись піснею гурту.

На виступі Cloudless стався форс-мажор
На виступі Cloudless стався форс-мажор / Скриншот з відео

Що відомо про фінал Нацвідбору-2022

  • У Національному відборі-2022 взяли участь 8 музикантів.
  • Виступи виконавців "розбили" на дві частини. У першій виступатимуть: Cloudless, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic. У другій частині свої композиції представлятимуть: Alina Pash, Kalush Orchestra, WELLBOY та ROXOLANA.
  • Переможець Нацвідбору виступить на Євробаченні-2022, що відбудеться у Турині. Перший півфінал Євробачення-2022 відбудеться 10 травня, другий півфінал – 12 травня, а фінал – 14 травня.