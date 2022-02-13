Фінал Національного відбору Євробачення-2022 спричинив бурхливі обговорення у мережі. Зокрема й тому, що оголошення результатів було заплутаним.

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Маша Єфросиніна про заплутане оголошення результатів

Услід за поясненнями Тимура Мірошниченка про те, що йому почали диктувати неправильні бали у навушники, курйоз прокоментувала й Маша Єфросиніна. Вона підтримала колегу та зізналась, що ніяк не реагувала на все це тому, що взагалі не чула редакторів.

До сказаного можу лише додати, що у мене підслуховування в момент розкриття конверта взагалі вимкнулось, тому Тимур взяв весь удар на себе, зрозумівши, що я не чую редакторів,

– поділилась Єфросиніна.

Зауважимо, шоумен Володимир Остапчук зіронізував щодо оголошення результатів. Він спародіював Тимура Мірошниченка та пожартував щодо Маші Єфросиніної: "А де Маша? Додому поїхала?".



Маша Єфросиніна про Мірошниченка та Нацвідбір / Фото з інстаграм-сторіз

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