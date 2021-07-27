Відома американська співачка Брітні Спірс продовжує боротися за звільнення від опікунства. Днями відбулося чергове засідання суду. Новий адвокат зірки вимагає усунути її батька з посади.
До слова Ексохоронець Брітні Спірс заявив, що співачку поїли наркотиками та протизаплідними
Нові деталі справи Брітні Спірс
Адвокат Метью Розенгарт подав до суду з проханням передати контроль над фінансами виконавиці сертифікованому бухгалтерові Джейсону Рубіну. Також у суді оголосили суму, якою володіє Брітні Спірс, однак розпоряджається цими коштами Джеймі:
- понад 2,7 мільйона доларів готівкою,
- 56 мільйонів доларів безготівковими активами.
Також адвокат заявив, що Джеймі Спірс платив собі як опікуну 16 тисяч доларів у місяць (понад 400 тисяч гривень), тоді як Брітні отримувала на 2 тисячі менше.
Більш як 13 років Брітні Джин Спірс перебувала під опікою, яка ставала все більш токсичною. Крім позбавлення дочки гідності, автономії та певних базових свобод, Джеймі Спірс також винен у посадових злочинах, які потребують накладення додаткових зборів, відшкодування або інших юридичних дій проти нього,
– наголосив Метью Розенгарт.
Матір Брітні підтримала доньку
Лінн Спірс підтримала доньку, виступивши у суді. Вона розповіла, що стосунки Брітні та її батька базувалися на страху та ненависті. Джеймі, за словами мами артистки, контролював найменші деталі її життя.
Моя дочка лікувалася у спортивного лікаря, найнятого містером Спірсом. Згаданий лікар був психіатром, який прописував те, що я і багато інших вважали абсолютно невідповідними ліками для моєї дочки. Вона не хотіла це приймати,
– зізналась Лінн Спірс.
Вона додала, що у 2019 році її доньку навмисне відправили на лікування в спеціалізованому закладі. Якщо зірка захотіла б відмовитись, їй могли погрожувати покаранням.
Останні новини про опікунство Брітні Спірс
- Місяць тому у суді Лос-Анджелеса відбулося слухання, на кому вперше особисто виступила Брітні Спірс. Вона розповіла, з якими жахливими наслідками опікунства зіткнулась.
- Після цього чимало фанатів та зірок активізувалося, щоб підтримати артистку. Серед них були Джастін Тімберлейк, колишній чоловік Кевін Федерлайн, Крістіна Агілера.
- Наступного засідання суд все-таки відмовився позбавити співачку опікунства. Тоді її адвокат пішов у відставку, а концертний менеджер звільнився.
- Зірка заявила про завершення кар'єри, а згодом зазначила, що не виступатиме на концертах, допоки буде перебувати під опікунством батька. Адвокат Брітні Спірс пообіцяв, що діятиме швидко та агресивно.