Відома американська співачка Брітні Спірс продовжує боротися за звільнення від опікунства. Днями відбулося чергове засідання суду. Новий адвокат зірки вимагає усунути її батька з посади.

До слова Ексохоронець Брітні Спірс заявив, що співачку поїли наркотиками та протизаплідними

Нові деталі справи Брітні Спірс

Адвокат Метью Розенгарт подав до суду з проханням передати контроль над фінансами виконавиці сертифікованому бухгалтерові Джейсону Рубіну. Також у суді оголосили суму, якою володіє Брітні Спірс, однак розпоряджається цими коштами Джеймі:

понад 2,7 мільйона доларів готівкою,

56 мільйонів доларів безготівковими активами.

Також адвокат заявив, що Джеймі Спірс платив собі як опікуну 16 тисяч доларів у місяць (понад 400 тисяч гривень), тоді як Брітні отримувала на 2 тисячі менше.

Більш як 13 років Брітні Джин Спірс перебувала під опікою, яка ставала все більш токсичною. Крім позбавлення дочки гідності, автономії та певних базових свобод, Джеймі Спірс також винен у посадових злочинах, які потребують накладення додаткових зборів, відшкодування або інших юридичних дій проти нього,

– наголосив Метью Розенгарт.

Матір Брітні підтримала доньку

Лінн Спірс підтримала доньку, виступивши у суді. Вона розповіла, що стосунки Брітні та її батька базувалися на страху та ненависті. Джеймі, за словами мами артистки, контролював найменші деталі її життя.

Моя дочка лікувалася у спортивного лікаря, найнятого містером Спірсом. Згаданий лікар був психіатром, який прописував те, що я і багато інших вважали абсолютно невідповідними ліками для моєї дочки. Вона не хотіла це приймати,

– зізналась Лінн Спірс.

Вона додала, що у 2019 році її доньку навмисне відправили на лікування в спеціалізованому закладі. Якщо зірка захотіла б відмовитись, їй могли погрожувати покаранням.

Останні новини про опікунство Брітні Спірс