Известная американская певица Бритни Спирс продолжает бороться за освобождение от опекунства. На днях состоялось очередное заседание суда. Новый адвокат звезды требует отстранить ее отца от должности.
К слову Экс-охранник Бритни Спирс заявил, что певицу поили наркотиками и противозачаточными
Новые детали дела Бритни Спирс
Адвокат Мэтью Розенгарт подал в суд с просьбой передать контроль над финансами исполнительницы сертифицированному бухгалтеру Джейсону Рубину. Также в суде объявили сумму, которой владеет Бритни Спирс, однако распоряжается этими средствами Джейми:
- более 2,7 миллиона долларов наличными,
- 56 миллионов долларов безналичными активами.
Также адвокат заявил, что Джейми Спирс платил себе как опекуну 16 тысяч долларов в месяц (более 400 тысяч гривен), тогда как Бритни получала на 2 тысячи меньше.
Более 13 лет Бритни Джин Спирс находилась под опекой, которая становилась все более токсичной. Помимо лишения дочери достоинства, автономии и определенных базовых свобод, Джейми Спирс также виновен в должностных преступлениях, требующих наложения дополнительных сборов, возмещения или других юридических действий против него,
– подчеркнул Мэтью Розенгарт.
Мать Бритни поддержала дочь
Линн Спирс поддержала дочь, выступив в суде. Она рассказала, что отношения Бритни и ее отца основывались на страхе и ненависти. Джейми, по словам мамы артистки, контролировал малейшие детали ее жизни.
Моя дочь лечилась у спортивного врача, нанятого мистером Спирсом. Упомянутый врач был психиатром, который прописывал то, что я и многие другие считали совершенно неподходящими лекарствами для моей дочери. Она не хотела это принимать,
– призналась Линн Спирс.
Она добавила, что в 2019 году ее дочь умышленно отправили на лечение в специализированном учреждении. Если звезда захотела бы отказаться, ей могли угрожать наказанием.
Последние новости об опекунстве Бритни Спирс
- Месяц назад в суде Лос-Анджелеса состоялось слушание, на котором впервые лично выступила Бритни Спирс. Она рассказала, с какими ужасными последствиями опекунства столкнулась.
- После этого немало фанатов и звезд активизировалось, чтобы поддержать артистку. Среди них были Джастин Тимберлейк, бывший муж Кевин Федерлайн, Кристина Агилера.
- На следующем заседании суд все-таки отказался лишить певицу опекунства. Тогда ее адвокат ушел в отставку, а концертный менеджер уволился.
- Звезда заявила о завершении карьеры, а впоследствии отметила, что не будет выступать на концертах, пока будет находиться под опекунством отца. Адвокат Бритни Спирс пообещал, что будет действовать быстро и агрессивно.