Известная американская певица Бритни Спирс продолжает бороться за освобождение от опекунства. На днях состоялось очередное заседание суда. Новый адвокат звезды требует отстранить ее отца от должности.

К слову Экс-охранник Бритни Спирс заявил, что певицу поили наркотиками и противозачаточными

Новые детали дела Бритни Спирс

Адвокат Мэтью Розенгарт подал в суд с просьбой передать контроль над финансами исполнительницы сертифицированному бухгалтеру Джейсону Рубину. Также в суде объявили сумму, которой владеет Бритни Спирс, однако распоряжается этими средствами Джейми:

более 2,7 миллиона долларов наличными,

56 миллионов долларов безналичными активами.

Также адвокат заявил, что Джейми Спирс платил себе как опекуну 16 тысяч долларов в месяц (более 400 тысяч гривен), тогда как Бритни получала на 2 тысячи меньше.

Более 13 лет Бритни Джин Спирс находилась под опекой, которая становилась все более токсичной. Помимо лишения дочери достоинства, автономии и определенных базовых свобод, Джейми Спирс также виновен в должностных преступлениях, требующих наложения дополнительных сборов, возмещения или других юридических действий против него,

– подчеркнул Мэтью Розенгарт.

Мать Бритни поддержала дочь

Линн Спирс поддержала дочь, выступив в суде. Она рассказала, что отношения Бритни и ее отца основывались на страхе и ненависти. Джейми, по словам мамы артистки, контролировал малейшие детали ее жизни.

Моя дочь лечилась у спортивного врача, нанятого мистером Спирсом. Упомянутый врач был психиатром, который прописывал то, что я и многие другие считали совершенно неподходящими лекарствами для моей дочери. Она не хотела это принимать,

– призналась Линн Спирс.

Она добавила, что в 2019 году ее дочь умышленно отправили на лечение в специализированном учреждении. Если звезда захотела бы отказаться, ей могли угрожать наказанием.

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