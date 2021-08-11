Не виходить зустрічатися з хлопцями, – солістка гурту KAZKA про те, чому називає себе квіром

Лідерка відомого українського гурту KAZKA Олександра Заріцька після камінг-ауту MELOVIN оголосила себе квіром. Тепер вона пояснила, що насправді це не стосується її сексуальної орієнтації, вона просто нестандартно дивиться на життя.

Солістка успішного українського гурту KAZKA Олександра Заріцька назвала себе квір-людиною після того, як співак MELOVIN (справжнє ім'я – Костянтин Бочаров) зізнався у своїй бісексуальності. Деякі українські ЗМІ неправильно потрактували це, назвавши її людиною нетрадиційної орієнтації.

Важливо Після камінг-ауту MELOVIN: лідерка гурту KAZKA оголосила себе квіром

Олександра Заріцька про те, чому є квір-людиною

Лідерка групи KAZKA пояснила, чому оголосила себе квіром. Артистка зазначила, що підтримує ЛГБТ-спільноту та має безліч друзів нетрадиційної орієнтації.

Я активно спілкуюся з KyivPride, ходжу на паради, вони мене підтримують, і я їх. Все життя зі мною були друзі нетрадиційної орієнтації, і їхні стосунки для мене приклад. Я їх щиро захищаю, бо вони мені близькі, і я нікому не дам їх в образу,

– наголосила Олександра Заріцька.

Співачка підкреслила, що квір-люди "нетрадиційно дивляться на цей світ і так само ставляться до шлюбу". До того ж у сексуальних стосунках вона є гетеросексуальною, але не хоче обмежувати себе.

"Я себе відношу до цих людей через те, що у мене не дуже виходить зустрічатися з хлопцями, але в цьому плані я відкрита людина, і я за свободу в усьому. Заявивши про те, що я квір-людина, я хотіла максимально підтримати камінг-аут MELOVIN, щоб він знав, що не один", – додала Заріцька.

Інтерв'ю з Олександрою Заріцькою: дивіться відео онлайн

Що відомо про камінг-аут MELOVIN