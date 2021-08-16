Слідом за принцом Гаррі й Меган: Брітні Спірс планує дати інтерв'ю Опрі Вінфрі

Американська співачка Брітні Спірс отримала першу перемогу, коли її батько Джеймі погодився піти з посади опікуна. Після всього пережитого вона нібито планує дати відверте інтерв'ю ведучій Опрі Вінфрі.

Майже одразу після того, як знаменита американська співачка Брітні Спірс отримала шанс самостійно керувати своїм життям, у пресі з'явилась інформація про її ймовірне інтерв'ю. Зірка хоче розповісти про роки, коли вона перебувала під опікою батька.

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Брітні Спірс планує дати інтерв'ю

Джерело повідомило, що знаменитість справді готова дати велике та щире інтерв'ю. У зв'язку з цим до неї почали звертатися різні журналісти. Однак Брітні Спірс хотіла б поговорити саме з Опрою Вінфрі.

Багато журналів зверталися до Брітні з проханням про інтерв'ю, але Опра у Спірс в пріоритеті, з нею вона готова поговорити першою,

– наголосив інсайдер.

Офіційно немає жодних заяв, ні зі сторони співачки, ні телеведучої, про можливе інтерв'ю. Тому поки що невідомо, як все складеться.

Поки Брітні Спірс офіційно перебуває під опікою свого батька, вона не може давати інтерв'ю без його дозволу.

Зазначимо, що вже не вперше в мережі з'являється інформація про інтерв'ю Брітні Спірс. Раніше вже повідомлялося, що артистка хоче розповісти про своє життя. Однак обов'язковою умовою цього інтерв'ю мало бути те, що розмова з журналістом повинна була б вийти на телебаченні.

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