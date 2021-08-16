Майже одразу після того, як знаменита американська співачка Брітні Спірс отримала шанс самостійно керувати своїм життям, у пресі з'явилась інформація про її ймовірне інтерв'ю. Зірка хоче розповісти про роки, коли вона перебувала під опікою батька.

Важливо Вперше за 13 років: батько Брітні Спірс відмовився бути її опікуном

Брітні Спірс планує дати інтерв'ю

Джерело повідомило, що знаменитість справді готова дати велике та щире інтерв'ю. У зв'язку з цим до неї почали звертатися різні журналісти. Однак Брітні Спірс хотіла б поговорити саме з Опрою Вінфрі.

Багато журналів зверталися до Брітні з проханням про інтерв'ю, але Опра у Спірс в пріоритеті, з нею вона готова поговорити першою,
– наголосив інсайдер.

Офіційно немає жодних заяв, ні зі сторони співачки, ні телеведучої, про можливе інтерв'ю. Тому поки що невідомо, як все складеться.

Зазначимо, що вже не вперше в мережі з'являється інформація про інтерв'ю Брітні Спірс. Раніше вже повідомлялося, що артистка хоче розповісти про своє життя. Однак обов'язковою умовою цього інтерв'ю мало бути те, що розмова з журналістом повинна була б вийти на телебаченні.

Що відомо про інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл Опрі Вінфрі