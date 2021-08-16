Майже одразу після того, як знаменита американська співачка Брітні Спірс отримала шанс самостійно керувати своїм життям, у пресі з'явилась інформація про її ймовірне інтерв'ю. Зірка хоче розповісти про роки, коли вона перебувала під опікою батька.
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Брітні Спірс планує дати інтерв'ю
Джерело повідомило, що знаменитість справді готова дати велике та щире інтерв'ю. У зв'язку з цим до неї почали звертатися різні журналісти. Однак Брітні Спірс хотіла б поговорити саме з Опрою Вінфрі.
Багато журналів зверталися до Брітні з проханням про інтерв'ю, але Опра у Спірс в пріоритеті, з нею вона готова поговорити першою,
– наголосив інсайдер.
Офіційно немає жодних заяв, ні зі сторони співачки, ні телеведучої, про можливе інтерв'ю. Тому поки що невідомо, як все складеться.
Зазначимо, що вже не вперше в мережі з'являється інформація про інтерв'ю Брітні Спірс. Раніше вже повідомлялося, що артистка хоче розповісти про своє життя. Однак обов'язковою умовою цього інтерв'ю мало бути те, що розмова з журналістом повинна була б вийти на телебаченні.
Що відомо про інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл Опрі Вінфрі
- 7 березня на екрани вийшло відверта бесіда королівського подружжя з телеведучою. У західних ЗМІ його прозвали "вибухівкою".
- Там Меган Маркл розповіла про таємне весілля з Гаррі, конфлікт з Кейт Міддлтон, утиски у королівському палаці та расизм у монаршій родині.
- Інтерв'ю здобуло чималий резонанс, про нього писали у пресі та говорили на телебаченні. Водночас слова Меган та Гаррі піддавали сумнівам та критикували. Ймовірно, Брітні Спірс хоче повторити досвід пари та таким способом добитися остаточного скасування опікунства.