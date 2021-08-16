Почти сразу после того, как знаменитая американская певица Бритни Спирс получила шанс самостоятельно управлять своей жизнью, в прессе появилась информация о ее возможном интервью. Звезда хочет рассказать о годах, когда она находилась под опекой отца.

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Бритни Спирс планирует дать интервью

Источник сообщил, что знаменитость действительно готова дать большое и искреннее интервью. В связи с этим к ней стали обращаться различные журналисты. Однако Бритни Спирс хотела бы поговорить именно с Опрой Уинфри.

Многие журналы обращались к Бритни с просьбой об интервью, но Опра у Спирс в приоритете, с ней она готова поговорить первой,

– отметил инсайдер.

Официально нет никаких заявлений, ни со стороны певицы, ни телеведущей о возможном интервью. Поэтому пока неизвестно, как все сложится.

Важно! Пока Бритни Спирс официально находится под опекой своего отца, она не может давать интервью без его разрешения.

Отметим, что уже не первый раз в сети появляется информация об интервью Бритни Спирс. Ранее уже сообщалось, что артистка хочет рассказать о своей жизни. Однако обязательным условием этого интервью быть то, что разговор с журналистом должен был бы выйти на телевидении.

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