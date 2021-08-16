Почти сразу после того, как знаменитая американская певица Бритни Спирс получила шанс самостоятельно управлять своей жизнью, в прессе появилась информация о ее возможном интервью. Звезда хочет рассказать о годах, когда она находилась под опекой отца.

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Бритни Спирс планирует дать интервью

Источник сообщил, что знаменитость действительно готова дать большое и искреннее интервью. В связи с этим к ней стали обращаться различные журналисты. Однако Бритни Спирс хотела бы поговорить именно с Опрой Уинфри.

Многие журналы обращались к Бритни с просьбой об интервью, но Опра у Спирс в приоритете, с ней она готова поговорить первой,
– отметил инсайдер.

Официально нет никаких заявлений, ни со стороны певицы, ни телеведущей о возможном интервью. Поэтому пока неизвестно, как все сложится.

Отметим, что уже не первый раз в сети появляется информация об интервью Бритни Спирс. Ранее уже сообщалось, что артистка хочет рассказать о своей жизни. Однако обязательным условием этого интервью быть то, что разговор с журналистом должен был бы выйти на телевидении.

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