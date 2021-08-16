Почти сразу после того, как знаменитая американская певица Бритни Спирс получила шанс самостоятельно управлять своей жизнью, в прессе появилась информация о ее возможном интервью. Звезда хочет рассказать о годах, когда она находилась под опекой отца.
Важно Впервые за 13 лет: отец Бритни Спирс отказался быть ее опекуном
Бритни Спирс планирует дать интервью
Источник сообщил, что знаменитость действительно готова дать большое и искреннее интервью. В связи с этим к ней стали обращаться различные журналисты. Однако Бритни Спирс хотела бы поговорить именно с Опрой Уинфри.
Многие журналы обращались к Бритни с просьбой об интервью, но Опра у Спирс в приоритете, с ней она готова поговорить первой,
– отметил инсайдер.
Официально нет никаких заявлений, ни со стороны певицы, ни телеведущей о возможном интервью. Поэтому пока неизвестно, как все сложится.
Отметим, что уже не первый раз в сети появляется информация об интервью Бритни Спирс. Ранее уже сообщалось, что артистка хочет рассказать о своей жизни. Однако обязательным условием этого интервью быть то, что разговор с журналистом должен был бы выйти на телевидении.
Что известно об интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри
- 7 марта на экраны вышла откровенная беседа королевской пары с телеведущей. В западных СМИ его прозвали "взрывчаткой".
- Там Меган Маркл рассказала о тайной свадьбе с Гарри, конфликте с Кейт Миддлтон, притеснениях в королевском дворце и расизме в монаршей семье.
- Интервью получило большой резонанс, о нем писали в прессе и говорили на телевидении. В то же время слова Меган и Гарри подвергали сомнениям и критике. Вероятно, Бритни Спирс хочет повторить опыт пары и таким способом добиться окончательной отмены опекунства.