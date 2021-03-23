Навколо життя відомої виконавиці Брітні Спірс є чимало різних чуток, які сама співачка не коментує. Інсайдери розповіли, що зірка не проти поділитися справжньою історією свого життя, але не хоче, щоб її слова хтось редагував.

Життя американської співачки Брітні Спірс оповите чутками та скандалами. Правдиву історію знаменитості знає тільки вона – але наважитися розповісти про це всьому світові зірка ще не може.

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Брітні Спірс хоче розповісти про себе

Після гучного інтерв'ю Гаррі та Меган Опрі Вінфрі прихильники Брітні закликають її зробити так само. Інсайдери повідомляють, що, можливо, співачка не проти відвертого зізнання перед фанами. Однак це складне питання, перешкодою якого є опікунство над зіркою.

"Повідомлення про те, що Брітні розглядає можливість все розповісти, сильно перебільшена і, по суті, дає помилкову надію шанувальникам, які розмістили у твіттері заклики до цього після інтерв'ю Гаррі й Меган. Брітні хотіла б розповісти свою історію і завжди хотіла написати мемуари, але опікунство ускладнює це. У будь-якому випадку це не те, що у неї зараз стоїть на порядку денному", – поділилось джерело.

Натомість інший інсайдер вважає, що не опікунство є перешкодою. На його думку, Брітні Спірс точно хоче розповісти всім про своє життя, але це точно не відбудеться у такому форматі, як це було в Гаррі та Меган.

Брітні не згадувала про інтерв'ю. Вона хоче говорити й може зробити це в соціальних мережах за допомогою бойфренда Сема Асгарі на його сторінках, якщо вона виявиться в надзвичайній ситуації. Вона не хоче, щоб її слова редагували,

– пише видання.

Опікунство над Брітні Спірс