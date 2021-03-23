Брітні Спірс хоче розповісти свою правдиву історію, але не в телеінтерв'ю, – ЗМІ
Навколо життя відомої виконавиці Брітні Спірс є чимало різних чуток, які сама співачка не коментує. Інсайдери розповіли, що зірка не проти поділитися справжньою історією свого життя, але не хоче, щоб її слова хтось редагував.
Джерело:Us Weekly
Життя американської співачки Брітні Спірс оповите чутками та скандалами. Правдиву історію знаменитості знає тільки вона – але наважитися розповісти про це всьому світові зірка ще не може.
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Брітні Спірс хоче розповісти про себе
Після гучного інтерв'ю Гаррі та Меган Опрі Вінфрі прихильники Брітні закликають її зробити так само. Інсайдери повідомляють, що, можливо, співачка не проти відвертого зізнання перед фанами. Однак це складне питання, перешкодою якого є опікунство над зіркою.
"Повідомлення про те, що Брітні розглядає можливість все розповісти, сильно перебільшена і, по суті, дає помилкову надію шанувальникам, які розмістили у твіттері заклики до цього після інтерв'ю Гаррі й Меган. Брітні хотіла б розповісти свою історію і завжди хотіла написати мемуари, але опікунство ускладнює це. У будь-якому випадку це не те, що у неї зараз стоїть на порядку денному", – поділилось джерело.
Натомість інший інсайдер вважає, що не опікунство є перешкодою. На його думку, Брітні Спірс точно хоче розповісти всім про своє життя, але це точно не відбудеться у такому форматі, як це було в Гаррі та Меган.
Брітні не згадувала про інтерв'ю. Вона хоче говорити й може зробити це в соціальних мережах за допомогою бойфренда Сема Асгарі на його сторінках, якщо вона виявиться в надзвичайній ситуації. Вона не хоче, щоб її слова редагували,
– пише видання.
Опікунство над Брітні Спірс
- Близько 10 років через проблеми з психічним здоров'ям зірки, над нею почав опікуватися батько – Джеймі Спірс. Опікунство передбачає чимало обмежень. Наприклад, їй заборонено одружуватися та заводити дітей.
- Влітку минулого року артистка вперше заявила, що хоче усунути батька з посади опікуна. Вона програла суд, тому Джеймі Спірс залишився піклуватися про доньку. Однак після чергового засідання, яке відбулося на початку лютого цього року, фінансами співачки буде розпоряджатися не тільки батько.
- Адвокатка Джеймі Спірса переконана, що стосунки між батьком та донькою є хорошими. Батько Брітні, за її словами, робить все, щоб уберегти знаменитість від недобрих людей. Однак, на думку фанатів, Брітні Спірс треба визволити з насильницького опікунства. За це бореться масовий рух #FreeBritney.
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