Лобода ніколи не була налаштована на Україну, – письменник Горовий підтримав дівчину з плакатом

Письменник Руслан Горовий висловився щодо інциденту зі Світланою Лободою, яка оскандалилася у Харкові. Митець підтримав 16-річну дівчинку, яка під час виступу співачки стояла з плакатом "Харків без Лободи".

Письменник публічно підтримав Дарину Вдовенко у своїх соцмережах. На його думку, цей вчинок дівчини щодо Лободи був доречним.

До теми "Її місце в смітнику": мережу розривають меми з Лободою, яка зганьбилася у Харкові

Руслан Горовий заступився за дівчину з плакатом

Водночас письменника здивувало те, що натовп у Харкові не став на захист дівчини, яку публічно принижувала Світлану. Він вважає, що співачка булила Дарину на очах інших людей.

За його словами, були якісь смішки, "дорослі дядьки сиділи і сприймали, ніби це все нормально".

Намагання співачки зробити з лимона лимонад – зрозуміло, вона намагається використати будь-яку ситуацію для власного піару. Вчинок дівчинки цілком доречний і конкретний – вона не хоче бачити людину, яка топила за русскій мір,

– пояснив Руслан.

Що Горовий каже про Лободу

Горовий каже, що Лобода могла змінитися, але українці не мають забути всього автоматично.

"Ця людина не була ні україноцентричною, ні налаштованою на Україну. Вона завжди була налаштована, судячи з того, що я бачу як громадянин України, тільки на гроші", – сказав Руслан.

Письменник розповів, що підтримав дівчинку в інтернеті та навіть відправив їй невеликі подарунки.

Що відомо про скандал з Лободою у Харкові: коротко