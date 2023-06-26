Виступ відбувся 25 червня біля зоопарку в саду ім. Т. Г. Шевченка в Харкові. Серед протестувальників була молода дівчина, яка висловила своє негативне ставлення до артистки. Співачка підійшла до неї й публічно її присоромила. Спершу Лобода запитала: "Хто тобі дав грошей", втім, дівчинка вирішила не відповідати, тож виконавиця додала: "Є люди завербовані, навіть звертатися немає сенсу".
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Реакція мережі на вчинок Світлани Лободи
Співачка закрила коментарі під своїми останніми дописами, однак це не зупинило людей, тому вони висловили свою думку під іншими постами співачки. Більшість коментаторів обурені, тому написали багато негативних слів на адресу виконавиці:
- "Що сталось? Така peace dove, а коментарі під харківським виступом закриті?";
- "Маленька Люда позакривала коментарі, від цього ти не стаєш меншою шк*рою. Скільки тобі заплатили грошей, щоб ти знущалася з дівчинки? Краще б від таких підстилок руснявих Україна, нарешті, закрила кордони";
- "Ганьба. Приїхало, ревіло і плакало, а тепер дитину ганьбиш? Пішла вона з України, таким тут не місце";
- "Україна без Лободи. Що ти погань, зручно хапати та за*обувати маленьку дівчинку? Ти просто нікчемна зрадниця, твоє місце на мокшанських болотах. У*обуй у свою улюблену рашку і втирайся кривавими рублями";
- "Ти чого принижували дівчинку. Ти, ким себе уявила шл*ха проросійська. Ти де було з мамашею з 2014 року?".
Реакція українських зірок
Окрім цього, своє ставлення до дій виконавиці висловили й деякі українські знаменитості:
- Сергій Стерненко, який поширив відео з активістами, що вийшли на протест з плакатами "Харків без Лободи", негативно відреагував на вчинок співачки: "Лобода так нічого і не зрозуміла. Вона публічно принижує дівчину, яка прийшла з плакатом і питає "хто тобі дав гроші?". І пхає до неї свої руки. Мразота, яка роками брала рублі, явно не усвідомлює, у якій вона країні. І скільки б вона не вкидувала у своє відбілення, їй це не допоможе. А дівчина молодець, що висловила свою позицію".
- Український співак YARMAK, який з перших днів повномасштабного вторгнення воює у лавах ЗСУ, також обурився через дії Світлани Лободи. Артист зазначив: "Висловом "хто тобі заплатив" ця особа підтверджує, що абсолютно не розуміє, що таке Україна, українська держава, культура й ментальність. Вона не розуміє, що щонайменше останні дев'ять років все трималось на ідейних людях. Тримається й зараз. Тримається фронт і здобуваються перемоги. Ця людина перебуває просто в іншому світ, який абсолютно дисонує з Україною сьогодення і з майбутнім нашої держави". Окрім цього, співак висловився й про людей, які прийшли на концерт та підтримували співачку: "Дуже сумно і соромно за харків'ян, які прийшли на це дійство і щось кричали, підтримуючи".
- Катерина Осадча також відреагувала на "адський перформанс". Телеведуча згадала, що Світлана Лобода довгий час жила в Росії та сплачувала там податки, спонсоруючи війну в Україні, тож не може зараз "вимагати себе любити". "Є найголовніше – не можна вісім років не помічати Україну, платити податки в країні терористці після анексії Криму, тим самим спонсоруючи війну на Донбасі, а потім вимагати за кілька місяців себе любити. Не буває див. Всі мають очі, вуха і пам'ять".