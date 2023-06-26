Виступ відбувся 25 червня біля зоопарку в саду ім. Т. Г. Шевченка в Харкові. Серед протестувальників була молода дівчина, яка висловила своє негативне ставлення до артистки. Співачка підійшла до неї й публічно її присоромила. Спершу Лобода запитала: "Хто тобі дав грошей", втім, дівчинка вирішила не відповідати, тож виконавиця додала: "Є люди завербовані, навіть звертатися немає сенсу".

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Реакція мережі на вчинок Світлани Лободи

Співачка закрила коментарі під своїми останніми дописами, однак це не зупинило людей, тому вони висловили свою думку під іншими постами співачки. Більшість коментаторів обурені, тому написали багато негативних слів на адресу виконавиці:

"Що сталось? Така peace dove, а коментарі під харківським виступом закриті?";

"Маленька Люда позакривала коментарі, від цього ти не стаєш меншою шк*рою. Скільки тобі заплатили грошей, щоб ти знущалася з дівчинки? Краще б від таких підстилок руснявих Україна, нарешті, закрила кордони";

"Ганьба. Приїхало, ревіло і плакало, а тепер дитину ганьбиш? Пішла вона з України, таким тут не місце";

"Україна без Лободи. Що ти погань, зручно хапати та за*обувати маленьку дівчинку? Ти просто нікчемна зрадниця, твоє місце на мокшанських болотах. У*обуй у свою улюблену рашку і втирайся кривавими рублями";

"Ти чого принижували дівчинку. Ти, ким себе уявила шл*ха проросійська. Ти де було з мамашею з 2014 року?".

Реакція українських зірок

Окрім цього, своє ставлення до дій виконавиці висловили й деякі українські знаменитості: