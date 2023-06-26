Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на нікчемний вчинок Лободи у Харкові, коли вона принизила школярку. 24 Канал зібрав меми про скандал з співачкою.

До теми "Я не поважаю Лободу": що відомо про 16-річну Дарину Вдовенко, яка вийшла на протест у Харкові

Відео з Лободою викликало резонанс у соцмережах та ЗМІ, все більше українців відвертаються від артистки, яка колись активно заробляла рублі в Росії.

В мережі вже створили безліч мемів на Світлану Лободу. Дехто не розуміє, чому її так і не запхали у смітник, як це зробили з Чорновілом.

Користувачі висміюють позицію та поведінку Лободи, а також вважають, що ця тема "переплюнула" виставу Пригожина у Росії та навіть повернення Винника в інфопростір.

Деякі українці зображують скандальну співачку на гербі Росії, натякаючи, що Лобода досі залишається проросійську. Адже вона багато років жила та заробляла за поребриком.

Дехто зобразив Лободу як злого монстра, який накинувся на бідну дівчину. Десь так це і виглядало, коли Світлана підійшла до 16-річної Дарини і принижувала її.

Незважаючи на це, Лобода збирається продовжити свій «тур» містами України і наступний свій виступ хоче провести в Дніпрі. Проте українці натомість пропонують її "поплавати".

Що відомо про скандал з Лободою у Харкові: коротко