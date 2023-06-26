Ба більше, Лобода заявила, що пишається Дариною та її позицією. Сама ж дівчина пояснила, що вийшла проти артистки, оскільки та після 2014 року активно виступала в Росії, заробляла там гроші та спонсорувала армію окупантів, які вже понад рік цинічно обстрілюють Харків та інші українські міста.

До теми Люди завербовані, – Лобода принизила дівчину, яка вийшла з плакатом на її виступ у Харкові

Виправдання Світлани Лободи після інциденту в Харкові

Лобода приїхала у Харків 25 червня. Там був запланований її виступ біля місцевого зоопарку, однак артистка зіткнулася з опором харків'ян. Зокрема одна дівчина вийшла з плакатом "Харків без Лободи", через що сама виконавиця її принизила, спитавши, хто заплатив Дарині за таку демонстрацію.

Після хвилі хейту в мережі Світлана поспішила виправдатися за свій вчинок.

Дівчинко, яка простояла весь час з плакатом "Харків без Лободи", – я пишаюсь тобою. Ти маєш право на свою думку і я поважаю це. Бо теж добре знаю, що таке – йти проти течії,

– заявила Лобода.

Артистка додала, що її розмову з Дариною намагаються зробити маніпуляцією, вбачаючи в цьому зневагу: "Знаю, що не ти. І бажаю тобі ніколи не втрачати сили духу".

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Примітно, що під цим дописом Лобода вимкнула коментарі. Однак це не стало на заваді висловленню думки українців. Під іншими публікаціями користувачі мережі дискутують щодо цієї ситуації, зокрема залишають коментарі: "Україна без Лободи".

Раніше 16-річна Дарина Вдовенко зазначала, що не поважає Світлану Лободу та вирішила показати свою позицію, в чому її підтримала мама. Коли Лобода почала обіймати Дарину, питати, хто їй заплатив за цей пікет, дівчині було гидко та неприємно.