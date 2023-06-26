Сама Лобода на виступі поводила себе цинічно – допитувалася дівчину, хто їй за це заплатив, принижувала її та порушувала особисті кордони, передає 24 Канал. Водночас Дарина трималася гідно попри те, що була одна з таким плакатом.

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Чому Дарина вийшла на протест

У коментарях 24 Каналу дівчина зізналася, що акцію щодо антиконцерту Лободи влаштувала спонтанно.

Вона була вдома, коли побачила в соцмережі запрошення на безкоштовний концерт. Тож, дівчина швидко взяла ватман, написала слоган "Харків без Лободи" і поїхала до харківського зоопарку, де виступала співачка.

Я побачила, що в Харкові буде концерт Лободи й подумала, що це мій шанс. В моєму місті в мене з'явився шанс, щоб проявити свою позицію,

– заявила Дарина Вдовенко.

Дівчина запевняє, що давно хотіла взяти участь у громадському житті, тож просто не могла пропустити цю подію. Хоч, за її словами, вона трохи нервувала. "Поки їхала нервувала, поки туди йшла, стояла деякий час, то нервувала. Але далі, чим більше я проводила там часу, тим більше спокійнішою ставала", – пояснила Вдовенко.



Дарина Вдовенко влаштувала протест проти Лободи / Фото newsroom.kh.ua

І зупинятися Дарина не збирається. За її словами, Лобода говорила, що хоче сольний концерт у Харкові. "Якщо вона все ж вирішить його провести, то я була б рада його теж відвідати. І вже навіть з деякими однодумцями", – відповіла Вдовенко.

Як на пікет відреагували місцеві

Дівчина зізнається, що її підтримали харків'яни, за що вона їм вдячна. Проте багато людей були байдужі, а дехто, як і Лобода, заявляли, що Дарині заплатили за цю акцію. За її словами, на початку пікету до неї часто підходили люди фотографуватися та дякували за її позицію.

Це, справді, допомагало. У моменти, коли великий натовп людей стоїть, і ти думаєш, а, може, реально ти дура якась, а тут підходять і кажуть: "Клас! Молодець!". У такі моменти віра в свої дії з'являлася знову,

– пояснила Вдовенко.

Але згодом все більше людей підходили з запитаннями, чому вона так думає, чому так написала, що не так. "Іноді були доволі провокативні питання", – додала Дарина.

Що дівчина думає про Лободу

Дарина не приховує, що їй не подобається діяльність Світлани Лободи – те, що співачка робила з 2014 року по 24 лютого 2022.

Ну, і зараз трошки не подобається. Тобто через її концерти, виступи в Росії, через виступи на пропагандистських каналах, в олігархів вона виступала, у Януковича. Через це все і не тільки я не поважаю Лободу,

– висловилася Вдовенко.

16-річна дівчина зазначила, що під час виступу Лобода підійшла до неї й спитала про гроші. Також у неї були тези, нібито дівчина завербована.

Нагадаємо, що згодом Лобода попросила вибачення у соцмережах, проте Дарина не вірить їй. "Я не знаю, чи це можна трактувати як вибачення. Бо воно доволі сумнівне, оскільки суперечить її діям, які були на концерті. Тобто вона сказала, що поважає, цінує, але насправді – ні, цього не було видно", – вважає вона.

Що відомо про 16-річну протестувальницю

Зазначимо, що Дарина простояла з плакатом до кінця, аж поки Лобода не завершила свій виступ. Після того, як відео з поодиноким пікетом Вдовенко розлетілося мережею, їй написали знайомі та однокласники з підтримкою.

Відомо, що Даші Вдовенко всього 16 років. Цього року вона закінчила одну з харківських шкіл. Нині вступає до вишу та мріє стати дизайнеркою.

Юна харків'янка зізнається, що не входить ні до яких громадських об'єднань. На протест вона вийшла одна через те, що всі друзі-однодумці, на жаль, виїхали з Харкова. Дарина зізнається, що тепер хоче ще активніше брати участь у громадських акціях.

Додамо, що мама Дарини Вдовенко після відео у соцмережах приїхала до зоопарку, аби підтримати доньку. Перше, що вона їй сказала – що пишається нею. Пані Тетяну також обурила поведінка і фрази Лободи щодо грошей.



Дарина Вдовенко з мамою Тетяною / Фото Суспільне

Що відомо про скандал з Лободою у Харкові: коротко