Писатель публично поддержал Дарью Вдовенко в своих соцсетях. По его мнению, этот поступок девушки в отношении Лободы был уместен.
К теме "Ее место в мусорнике": сеть разрывают мемы с Лободой, которая опозорилась в Харькове
Руслан Горовой вступился за девушку с плакатом
В то же время писателя удивило то, что толпа в Харькове не стала на защиту девушки, которую публично унижала Светлана. Он считает, что певица булила Дарью на глазах других людей.
По его словам, были какие-то смешки, "взрослые дяди сидели и воспринимали, будто это все нормально".
Попытка певицы сделать из лимона лимонад – разумеется, она пытается использовать любую ситуацию для собственного пиара. Поступок девочки вполне уместен и конкретный – она не хочет видеть человека, топившего за русский мир,
– объяснил Руслан.
Что Горовой говорит о Лободе
Горовой говорит, что Лобода могла измениться, но украинцы не должны забыть все автоматически.
"Этот человек не был ни украиноцентричным, нет настроенным на Украину. Она всегда была настроена, судя по тому, что я вижу как гражданин Украины, только на деньги", – сказал Руслан.
Писатель рассказал, что поддержал девочку в Интернете и даже отправил ей небольшие подарки.
Что известно о скандале с Лободой в Харькове: коротко
- Скандальная певица 25 июня выступила у зоопарка в Харькове. Но она столкнулась с сопротивлением юной девушки. 16-летняя Дарья пришла на выступление с плакатом "Харьков без Лободы". На это артистка стала публично унижать ее.
- Вдовенко рассказала, что чувствовала в этот момент. "Мне было неприятно и противно. Я ее спросила: "Почему вы меня затрагиваете?", - сказала Дарья. Кроме того, девушка вспомнила, что к ней несколько раз подходили охранники певицы.
- После волны хейта в сети Светлана Лобода поспешила оправдаться за свой поступок. Она даже заявила, что гордится Дарьей Вдовенко и ее позицией.
- Интересно, что певица уже закрыла комментарии под своими последними сообщениями из-за критики, однако это не останавливает людей хейтит ее дальше. Как украинцы реагируют на циничный поступок Лободы – читайте в нашей подборке.