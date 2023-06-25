Один з плакатів тримала молода дівчина, яку публічно принизила Лобода. Відео з інцидентом показав активіст Сергій Стерненко у своєму телеграмі.

До теми Їй треба пройти це пекло, – Коля Сєрга розповів, як збирається "перевиховати" Світлану Лободу

Скандальна співачка почала публічно допитуватися дівчину, хто їй за це заплатив, принижувала її та порушувала особисті кордони.

Водночас молода дівчина трималася гідно, вона тримала у руках плакат "Харків без Лободи", яким висловила свою позицію.

Лобода продовжувала принижувати дівчину і згодом заявила, що їй нібито заплатили. "Є люди завербовані, навіть звертатися немає сенсу", – цинічно сказала артистка.

Згодом в мережі шанувальники Лободи опублікували відео з початком виступу співачки. На кадрах помітно, як вона підійшла до дівчини та обійняла її. Молода активістка навіть не встигла відреагувати та була шокована вчинком "зірки".

Такий вчинок Лободи обурив багатьох українців. Відреагував на такі цинічні дії співачки-зрадниці і активіст Сергій Стерненко.

Лобода так нічого і не зрозуміла. Вона публічно принижує дівчину, яка прийшла з плакатом і питає "хто тобі дав гроші?". І пхає до неї свої руки. Мразота, яка роками брала рублі, явно не усвідомлює, у якій вона країні,

– написав Стерненко.

Нагадаємо, що Світлана Лобода кілька років жила і працювала в Росії. З початком повномасштабної війни артистка повернулася до України, де намагається відбілитися і нібито активно допомагає. Втім, далеко не всі українці вірять у її чесні наміри. Зокрема, репер Ярмак розкритикував позицію Лободи.