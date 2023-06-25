16-річна випускниця школи Дарина Вдовенко вийшла на одиничний пікет проти виступу Світлани Лободи в Харкові. Це був її перший протест, проте її публічно принизила відома співачка.

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Як дівчина наважилась вийти одна на протест

Про виступ Світлани Лободи в Харкові дівчина дізналася менше ніж за годину. Вона швидко зробила плакат з написом "Харків проти Лободи" та поїхала в сад Шевченка, навіть не встигнувши попередити батьків. Мама зателефонувала Дарині, коли вона вже була в дорозі, та підтримала її.

У мене є позиція щодо Лободи, я її не поважаю, і я подумала, що я мушу це зробити,

– розповіла Дарина.

Дівчина розповіла, що спершу йшла з плакатом в сторону зоопарку і люди висловлювали підтримку. Проте вже біля фонтану, де був запланований виступ співачки, люди почали запитувати її чому на плакаті так написано і чому вона проти Лободи.

Я відповідала, що Лобода з 2014 року давала концерти у Росії, і це гарний привід не пускати її до Харкова,

– розповіла Дарина.

Тоді одиниці підтримали дівчину вигуками "Ганьба Лободі".

До Дарини кілька разів підходили охоронці

Дарина розповіла, що до неї кілька разів підходили охоронці та просили її спуститися з фонтану, намагалися зняти. Один з охоронців навіть пригрозив, що якщо вона не спуститься, то порве плакат.

Коли Лобода вийшла до фанів, то впритул наблизилася до дівчини, почала її обнімати, гладити по голові та сказала: "Моя хороша, ну що ти тут стоїш? Ну хто тебе прислав? Ну хто тобі дав гроші?".

Мені було неприємно й гидко. Я її ще спитала: "Чому ви мене торкаєтеся?",

– сказала вона.

Дівчина простояла з плакатом до того моменту, поки Лобода не звершила свій виступ та не пішла разом з натовпом.

16-річна харків'янка наголосила, що не входить ні до яких громадських об’єднань. На протест вийшла одна ще й через те, що всі друзі-однодумці, на жаль, виїхали з Харкова. Після того, як відео з її пікетом розлетілося у мережі, дівчині вже написали кілька знайомих та однокласників з підтримкою.

Вибачення не буде: Лобода цинічно заявила, що пишається дівчиною

Вочевидь, після публічного приниження та непроханих доторків Дарина не дочекається вибачень від Світлани Лободи. Після розголосу в мережі співачка назвала пікет харків'янки вже не "завербованістю" та "проплаченістю", а іншою думкою. І при цьому вона порівняла дівчину з собою. Мовляв, вони обидві знають, як це – "плисти проти течії".

Дівчинка, яка простояла увесь час з плакатом "Харків без Лободи" – я пишаюсь тобою. Ти маєш право на свою думку і я поважаю це. Бо теж добре знаю що таке іти проти течії. На жаль, мою розмову з тобою вкотре намагаються зробити маніпуляцією. Мені шкода, якщо хтось вбачає в цьому зневагу. Знаю, що не ти. І бажаю тобі ніколи не втрачати сили духу,

– заявила співачка.

Також вона пообіцяла, що скоро повернеться в Харків.

Реакція українців на вчинок співачки

Вчинок Лободи обурив багатьох українців. Заступився за дівчинку і активіст Сергій Стерненко.