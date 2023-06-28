Також Кіпіані подарував Дарині книгу "Країна жіночого роду". Про це автор повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.
До теми "Її місце в смітнику": мережу розривають меми з Лободою, яка зганьбилася у Харкові
Цікаво, що письменник зазначив, що підтримує дівчинку. Одну з книг він навіть підписав: "Дарино, будьте зі Стусом в українському Харкові! Лободу та інші бур’яни — геть!".
Вахтанг Кіпіані подарував Дарину Вдовенко свої книги / Фото з його фейсбуку
Днями дівчинку з Харкова підтримав і письменник Руслан Горовий. Він також надіслав їй свої книги. На його думку, цей вчинок Дарини щодо Світлани Лободи був доречним. Крім того, Горовий вважає, що Лобода завжди була налаштована на гроші, а не на Україну.
Також бажання подарувати юній активістці свої книги виявив український письменник Андрій Кокотюха. Раніше він вже підтримав вчинок Дарини на своїй сторінці у соцмережі.
Кокотюха теж планує відправити Дарині свої книги / Скриншот з соцмереж
Що відомо про скандал з Лободою у Харкові: коротко
- Скандальна співачка 25 червня виступила біля зоопарку в Харкові. Там вона зіткнулася зі спротивом юної дівчини – 16-річна Дарина Вдовенко прийшла з плакатом "Харків без Лободи".
- На це артистка почала публічно принижувати її. Вдовенко розповіла, що почувала в цей момент. "Мені було неприємно й гидко. Я її спитала: "Чому ви мене торкаєтеся?", – сказала Дарина. Крім того, дівчина пригадала, що до неї кілька разів підходили охоронці співачки.
- Після хвилі хейту в мережі Світлана Лобода поспішила виправдатися за свій вчинок. Вона навіть заявила, що пишається Дариною Вдовенко та її позицією.
- Співачка закрила коментарі під своїми останніми дописами через критику, однак це не зупинило людей хейтити її далі. Тож, Лобода записала ще одне вибачення, заявила, що невдало пожартувала.