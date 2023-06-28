Також Кіпіані подарував Дарині книгу "Країна жіночого роду". Про це автор повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Цікаво, що письменник зазначив, що підтримує дівчинку. Одну з книг він навіть підписав: "Дарино, будьте зі Стусом в українському Харкові! Лободу та інші бур’яни — геть!".



Вахтанг Кіпіані подарував Дарину Вдовенко свої книги / Фото з його фейсбуку

Днями дівчинку з Харкова підтримав і письменник Руслан Горовий. Він також надіслав їй свої книги. На його думку, цей вчинок Дарини щодо Світлани Лободи був доречним. Крім того, Горовий вважає, що Лобода завжди була налаштована на гроші, а не на Україну.

Також бажання подарувати юній активістці свої книги виявив український письменник Андрій Кокотюха. Раніше він вже підтримав вчинок Дарини на своїй сторінці у соцмережі.



Кокотюха теж планує відправити Дарині свої книги / Скриншот з соцмереж

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