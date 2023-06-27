Після скандального концерту у Харкові українці жартують та висміюють Світлану Лободу, яка принизила 16-річну дівчину на виступі. Схоже, що хвиля жорсткої критики повпливала на співачку – вона вирішила перепросити.
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Світлана Лобода спробувала вибачитися
Лобода повідомила, що була на емоціях – перед виступом у Харкові мала багато поїздок та зустрічей з волонтерами. Вона запевнила, що ні вона, ні команда не чинила опору Дарині Вдовенко.
Я була дуже схвильована, було багато людей, військових, я була дуже щаслива. Я побачила дівчину, яка стояла з плакатом "Харків без Лободи", я з нею привіталася і ми почали концерт. Ані я, ані моя команда не чинили жодного опору її позиції, ніхто її не чіпав,
– каже Світлана Лобода.
За словами артистки, тепер вона не вважає, що акція дівчини була проплаченою. "У той час, в той момент, я була на емоціях, і взагалі такі концерти викликають багато емоцій. Сьогодні я хочу перепросити в Дарії та її батьків, якщо я її образила!. Я не хотіла ображати нікого, у мене не було таких намірів. Я намагалася розрядити обстановку і мабуть, просто невдало пожартувала".
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Співачка додала, що хоче бути корисною Україні та допомагати всім у складний час. "Я знаю, що в українців багато запитань з приводу мого минулого. Я поважаю думку кожного громадянина моєї країни. Я намагаюся не включатися у скандали. Але я сьогодні вважаю, що це дуже важливо, аби ви почули мене... Я намагаюся бути корисною, бути в країні, яку я дуже люблю, в якій живе моя команда, мої близькі родичі, мої батьки. Хочу допомагати й робити все можливе для своєї країни, яка переживає дуже тяжкий час. І я хочу допомагати українцям вистояти в цій війні. Моє коріння тут, я дуже люблю свою країну і я буду з Україною до кінця".
Що сталося у Харкові
- 25 червня Світлана Лобода виступила біля зоопарку у Харкові. Не всі жителі міста були раді артистці – на концерті зібралися й активісти. Серед них – 16-річна Дарина Вдовенко, яка вийшла з плакатом "Харків без Лободи".
- Світлана Лобода ганебно відреагувала на акцію дівчини – намагалась принизити її перед публікою, порушувала її особисті кордони, запитувала про те, хто дав їй гроші. Наступного дня вона спробувала виправдатись за свою поведінку й написала у дописі, що начебто "пишається" дівчиною, бо знає як це – йти проти течії.
- Сама Дарина пояснила, що не поважає Лободу – через концерти в Росії після 2014 року, виступи на пропагандистських каналах та багато іншого. Вона не повірила словам артистки про цінування й повагу.