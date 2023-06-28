Также Кипиани подарил Дарье книгу "Страна женского рода". Об этом автор сообщил на своей странице в Facebook.

К теме "Ее место в мусорнике": сеть разрывают мемы с Лободой, которая опозорилась в Харькове

Интересно, что писатель отметил, что поддерживает девочку. Одну из книг он даже подписал: "Дарья, будьте со Стусом в украинском Харькове! Лободу и другие сорняки — вон!".



Вахтанг Кипиани подарил Дарью Вдовенко свои книги / Фото из его фейсбука

На днях девочку из Харькова поддержал и писатель Руслан Горовой. Он также послал ей свои книги. По его мнению, этот поступок Дарьи в отношении Светланы Лободы был уместен. Кроме того, Горовой считает, что Лобода всегда была настроена на деньги, а не на Украину.

Также желание подарить юной активистке свои книги изъявил украинский писатель Андрей Кокотюха. Ранее он уже поддержал поступок Дарьи на своей странице в соцсети.



Кокотюха тоже планирует отправить Дарье свои книги / Скриншот из соцсетей

Что известно о скандале с Лободой в Харькове: коротко