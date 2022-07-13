Український виконавець Wellboy залишився без продюсера. Він розповів, коли вирішив розірвати співпрацю.

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Wellboy про розрив співпраці з Юрієм Бардашем

Співак розповів, що саме він вирішив припинити працювати зі скандальним продюсером після листування з ним.

Звичайно, вирішив я (розірвати співпрацю – Showbiz). Але перше повідомлення я отримав від нього. Бо, я так думаю, що він зрозумів, куди його хилить взагалі і що з ним відбувається. Він записав мені голосове і розповів про свою позицію. Я зрозумів, що нам з цією людиною не по дорозі,

– зізнався Wellboy.

Виконавець вже записав новий трек без продюсування й продовжує їздити з благодійними концертами до військових. Він поділився, що був здивований, що військові знають його пісні.

"Першого разу, коли в Гостомель ми приїхали, я трошки переживав, боявся, бо думав, як вони мене сприймуть. Тому, що хлопець в якомусь чудернацькому вбранні, буде співати їм пісню про гусей. З банками вишень приходжу, говорю: "Доброго дня", "слава ЗСУ" і все. Вони співають "Гуси". Прості люди захищають нашу країну, які з сіл маленьких, містечок… Вони поприїжджали і боронять нашу землю, за що їм велика шана. Співати для них це найменше, що я можу зробити", – зауважив Wellboy.

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Розрив Wellboy з Бардашем