Український виконавець Антон Вельбой (Wellboy) опублікував нове відео на особистій сторінці. У ньому він повідомив, що завершив співпрацю з продюсером Юрієм Бардашем.
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Wellboy завершив співпрацю з Бардашем
У відео, яке показав Антон, він танцює та співає. Артист подякував колишньому продюсеру за все, чого він його навчив.
Хочу подякувати Юрію. За те, що він вкладав в мене весь цей час, вчив мене багатьом речам. Але ж треба йти далі, рухатися. Потрібно жити, треба співати,
– поділився Wellboy.
У підписі до ролика він також згадав про Бардаша: "Війни, телевізори, І ти кипиш, але мовчать всі тепловізори, Шкода за неньку, Україну і культуру! І за дядь Юру…".
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У коментарях під дописом шанувальники висловлюють артисту свою підтримку. Серед них і Даша Астаф'єва, Алєксєєв, Саша Чемеров, Віра Кекелія та Даша Трегубова.
- "Красава";
- "Радію, що твоя позиція правильна. Далі тільки краще";
- "Все буде добре, Антон";
- "Все правильно вчинив";
- "Оце так новини! Бажаю сил, натхнення і нових хітів";
- "Молодчина, далі тільки краще";
- "Антон, в тебе точно все буде супер, далі тільки більше і краще!".
Де зараз Юрій Бардаш
- В одному з інтерв'ю Wellboy розповів, що його продюсер Юрій Бардаш виїхав з України ще до початку повномасштабної війни. Чоловік перебуває за кордоном – у Грузії. Повернутись він не хоче, навіть попри заклики підопічного.
- "У нього донька. І він не може уявити собі, "як його бубочка плаче". Я його розумію. Тому так", – зізнавався Антон Вельбой.
- Юрій Бардаш не назвав Росію агресором та не висловлював чіткої позиції щодо російського вторгнення. Додамо, що за інформацією журналіста та блогера Василя Крутчака, продюсер отримав російське громадянство.