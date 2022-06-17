Український виконавець Антон Вельбой (Wellboy) опублікував нове відео на особистій сторінці. У ньому він повідомив, що завершив співпрацю з продюсером Юрієм Бардашем.

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Wellboy завершив співпрацю з Бардашем

У відео, яке показав Антон, він танцює та співає. Артист подякував колишньому продюсеру за все, чого він його навчив.

Хочу подякувати Юрію. За те, що він вкладав в мене весь цей час, вчив мене багатьом речам. Але ж треба йти далі, рухатися. Потрібно жити, треба співати,
– поділився Wellboy.

У підписі до ролика він також згадав про Бардаша: "Війни, телевізори, І ти кипиш, але мовчать всі тепловізори, Шкода за неньку, Україну і культуру! І за дядь Юру…".

Wellboy попрощався з Юрієм Бардашем: дивіться відео онлайн

У коментарях під дописом шанувальники висловлюють артисту свою підтримку. Серед них і Даша Астаф'єва, Алєксєєв, Саша Чемеров, Віра Кекелія та Даша Трегубова.

  • "Красава";
  • "Радію, що твоя позиція правильна. Далі тільки краще";
  • "Все буде добре, Антон";
  • "Все правильно вчинив";
  • "Оце так новини! Бажаю сил, натхнення і нових хітів";
  • "Молодчина, далі тільки краще";
  • "Антон, в тебе точно все буде супер, далі тільки більше і краще!".

Де зараз Юрій Бардаш

  • В одному з інтерв'ю Wellboy розповів, що його продюсер Юрій Бардаш виїхав з України ще до початку повномасштабної війни. Чоловік перебуває за кордоном – у Грузії. Повернутись він не хоче, навіть попри заклики підопічного.
  • "У нього донька. І він не може уявити собі, "як його бубочка плаче". Я його розумію. Тому так", – зізнавався Антон Вельбой.
  • Юрій Бардаш не назвав Росію агресором та не висловлював чіткої позиції щодо російського вторгнення. Додамо, що за інформацією журналіста та блогера Василя Крутчака, продюсер отримав російське громадянство.