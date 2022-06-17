Український виконавець Антон Вельбой (Wellboy) опублікував нове відео на особистій сторінці. У ньому він повідомив, що завершив співпрацю з продюсером Юрієм Бардашем.

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Wellboy завершив співпрацю з Бардашем

У відео, яке показав Антон, він танцює та співає. Артист подякував колишньому продюсеру за все, чого він його навчив.

Хочу подякувати Юрію. За те, що він вкладав в мене весь цей час, вчив мене багатьом речам. Але ж треба йти далі, рухатися. Потрібно жити, треба співати,

– поділився Wellboy.

У підписі до ролика він також згадав про Бардаша: "Війни, телевізори, І ти кипиш, але мовчать всі тепловізори, Шкода за неньку, Україну і культуру! І за дядь Юру…".

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У коментарях під дописом шанувальники висловлюють артисту свою підтримку. Серед них і Даша Астаф'єва, Алєксєєв, Саша Чемеров, Віра Кекелія та Даша Трегубова.

"Красава";

"Радію, що твоя позиція правильна. Далі тільки краще";

"Все буде добре, Антон";

"Все правильно вчинив";

"Оце так новини! Бажаю сил, натхнення і нових хітів";

"Молодчина, далі тільки краще";

"Антон, в тебе точно все буде супер, далі тільки більше і краще!".

Де зараз Юрій Бардаш