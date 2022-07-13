Украинский исполнитель Wellboy остался без продюсера. Он рассказал, когда решил разорвать сотрудничество.

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Wellboy о разрыве сотрудничества с Юрием Бардашем

Певец рассказал, что именно он решил прекратить работу со скандальным продюсером после переписки с ним.

Конечно, решил я (разорвать сотрудничество – Showbiz). Но первое уведомление я получил от него. Ибо, я так думаю, что он понял, куда его клонит вообще и что с ним происходит. Он записал мне голосовое и рассказал о своей позиции. Я понял, что нам с этим человеком не по пути,

– признался Wellboy.

Исполнитель уже записал новый трек без продюсирования и продолжает ездить с благотворительными концертами в военные. Он поделился, что был удивлен, что военные знают его песни.

"Первый раз, когда в Гостомель мы приехали, я немного переживал, боялся, потому что думал, как они меня воспримут. Потому, что парень в каком-то странном наряде, будет петь им песню про гусей. С банками вишен прихожу, говорю: "Здравствуйте ", "слава ВСУ" и все. Они поют "Гуси". Простые люди защищают нашу страну, которые из сел маленьких, городков… Они приезжали и защищают нашу землю, за что им большое уважение. Петь для них это меньше всего, что я могу сделать", – заметил Wellboy.

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Разрыв Wellboy с Бардашем