"Що вона зробила для української культури": Бобул розкритикував творчість солістки Go_A

Український співак Іво Бобул нещодавно мав конфлікт з Катериною Павленко з гурту Go_A на шоу "Співають всі!", а тепер знову зачепив тему її творчості. На його думку, пісня SHUM, з якою колектив отримав 5 місце на Євробаченні-2021, нічого не варта.

68-річний артист нещодавно був постійним суддею у сотні зірок шоу "Співають всі!" та оцінював таланти учасників. В одному з ефірів, де запрошеною гостею та суддею стала Катерина Павленко, між ними виникла словесна перепалка, де артистка зазначила, що українському шоу-бізнесу не вистачає артистів, за якими піде молодь і "стрази та те, що було популярним 10 років" їх вже не цікавить.

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Схоже, такі слова зачепили Народного артиста України Іво Бобула, оскільки в інтерв'ю Славі Дьоміну вокалістка зізналась, що після шоу він підійшов до неї та жорстко висловився: "Сказав, що у мене зіркова хвороба, я – принцеса, і мені треба спуститися на землю і що я образила всіх артистів. Його дуже образила фраза про стрази... Його чомусь це зачепило особисто, хоча взагалі дуже дивна ситуація".

Реакція Бобула

Тепер Бобул дав нове інтерв'ю у програмі "ЖВЛ", де знову зачепив фронтвумен Go_A.

Що вона зробила для української культури? Скажіть мені. Що заспівала "Конопельку"? А вона як співачка хто? Ніхто, і звуть її ніяк,

– різко заявив Бобул.

А от хто викликає захоплення в артиста, так це Ані Лорак.

"Я поважаю її все-таки, попри те, що вона поїхала туди, будем казати. Добре, а що тут у нас? Є робота? Та немає роботи", – несподівано вразив Бобул.

Як пісня SHUM гурту Go_A підкорила світ:

Після першого півфіналу австралійка переспівала пісню Go_A для Євробачення-2021. Montaigne проникливо виконала SHUM та запитала українських фанів про свою вимову.

Переможці Євробачення-2021 оцінили виступ Go_A та навіть заспівали SHUM. Рокери Måneskin продовжують захоплюватися українським колективом. Солісту сподобалася ще одна композиція Go_A – "Веснянка".

Учасники Євробачення-2021 від Росії, Італії, Швейцарії, Бельгії та Ісландії не могли втриматися на місці під час виступу Go_A у фіналі. Вони запалювали у "зеленій кімнаті" та за лаштунками.

Трек гурту Go_A для Євробачення-2021 підкорив світові чарти Spotify та iTunes. Пісня SHUM посіла 1 місце у світовому рейтингу вірусних композицій.

Гурт також увійшов у список Billboard 200 та посів 80-ту сходинку з піснею SHUM – це перша україномовна пісня, яка потрапила у рейтинг.

Go_A увійшов у список 10 найкращих виступів Євробачення-2021 за переглядами на YouTube.

Євробачення 2021 Україна – Go_A – SHUM: дивіться відео онлайн