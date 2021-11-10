68-летний артист недавно был постоянным судьей в сотне звезд шоу "Поют все!" и оценивал таланты участников. В одном из эфиров, где приглашенной гостей и судьей стала Екатерина Павленко, между ними возникла словесная перепалка, где артистка отметила, что украинскому шоу-бизнесу не хватает артистов, за которыми пойдет молодежь, и "стразы и то, что было популярно 10 лет", уже не интересует.

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Похоже, такие слова задели Народного артиста Украины Иво Бобула, поскольку в интервью Славе Демину вокалистка призналась, что после шоу он подошел к ней и жестко высказался: "Говорил, что у меня звездная болезнь, я принцесса, и мне нужно спуститься на землю и что я оскорбила всех артистов. Его очень оскорбила фраза о стразах... Его почему-то это задело лично, хотя вообще очень странная ситуация".

Реакция Бобула

Теперь Бобул дал новое интервью в программе "ЖВЛ", где снова зацепил фронтвумен Go_A.

Что она сделала для украинской культуры? Скажите мне. Что спела "Конопельку"? А она, как певица, кто? Никто, и зовут ее никак,

– резко заявил Бобул.

А вот кто вызывает восхищение у артиста, так это Ани Лорак.

"Я уважаю ее все-таки, несмотря на то, что она поехала туда, скажем так. Хорошо, а что здесь у нас? Есть работа? Так нет работы", – неожиданно поразил Бобул.

Как песня SHUM группы Go_A покорила мир:

После первого полуфинала австралийка перепела песню Go_A для Евровидения-2021. Montaigne проникновенно исполнила SHUM и спросила украинских фанатов о своем произношении.

Победители Евровидения-2021 оценили выступление Go_A и даже спели SHUM. Рокеры Måneskin продолжают восторгаться украинским коллективом. Солисту понравилась еще одна композиция Go_A – "Веснянка".

Участники "Евровидения-2021" от России, Италии, Швейцарии, Бельгии и Исландии не могли удержаться на месте во время выступления Go_A в финале. Они зажигали в "зеленой комнате" и за кулисами.

Трек группы Go_A для Евровидения-2021 покорил мировые чарты Spotify и iTunes. Песня SHUM заняла первое место в мировом рейтинге вирусных композиций.

Группа также вошла в список Billboard 200 и заняла 80-ю строчку с песней SHUM – это первая украиноязычная песня, попавшая в рейтинг.

Go_A вошла в список 10 лучших выступлений Евровидения-2021 по просмотрам на YouTube.

Евровидение 2021 Украина – Go_A – SHUM: смотрите видео онлайн