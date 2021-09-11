Згідно з результатами другого випуску у фінал шоу "Співають всі!" потрапили Муаяд Абдельрахім та Василь Демчук! Які вокалісти виявилися сильнішими у третьому випуску – дізнавайтеся далі.

Зверніть увагу "Співають всі" 2 випуск: український Ед Ширан, послідовник "Скрябіна" та новий подих Linkin Park

Згідно з правилами шоу, кожен учасник повинен "розкачати" якнайбільше зіркових суддів. Вони мають підійматися з крісел, танцювати й тиснути червоні кнопки. Кожна кнопка дорівнює одному балу. А учасник повинен зібрати якнайбільше балів. Той, хто отримує найбільшу кількість балів, одразу потрапляє у фінал "Співають всі!", а між другим і третім місцем відбувається співоча "дуель". Переможець, якого оберуть у фіналі, отримає грошовий приз у розмірі пів мільйона гривень.

Софія Артеменко

13-річна дівчинка родом з мальовничого містечка під Черкасами, що має назву Сміла. Софія живе біля лісу, навколо – неймовірно красива природа. Дівчина любить не лише співати, а й малювати. Цей виступ – дебют вокалістки на великій сцені. Перед 100 суддями вона виконала пісню гурту Go_A – SHUM. Гурт цим треком запалив сцену Євробачення-2021, а Софії вдалося зібрати 99 балів на "Співають всі!". Неймовірний початок 3 випуску!

Роман Мілян

Роман працював на багатьох різних роботах, але в один момент зрозумів, що хоче займатися лише музикою. Побачивши результат Софії, чоловік розхвилювався, однак взяв себе в руки і зміг підкорити серця суддів. Мілян ніжно виконав трек Віктора Павліка – "Ні обіцянок, ні пробачень", який був серед суддів. Роман отримав 42 бали.

KARRENA

18-річна блогерка навчалася в математичному класі, була впевнена, що пов'яже життя з IT-сферою. KARRENA закінчила школу зі срібною медалюю, проте у вищий навчальний заклад не вступала. Наразі вона активно розвиває свій тікток-акаунт, де й заробляє на життя. А також знімає ролики з відомими українськими артистами. Дівчина запалила піснею Jessie J – Bang Bang та отримала 79 балів.

Та після її виступу між суддями виникла суперечка. Анастасія Приходько висловилася щодо блогерів, адже не вважає цю сферу діяльності професією. Але на захист KARRENA стала Оля Полякова, Наталія Могилевська та Олег Машуковський. "Королева ночі" наголосила, що варто з повагою ставитися до молодості інших поколінь, згадуючи власну.

Володимир Бердецький

За освітою Володимир вокаліст. 28-річний хлопець продовжив справу батька, який також є музикантом. Бердецький має власний колектив, який виступає на різноманітних святах. Сім'я Володимира вірить, що йому вдасться стати відомим артистом. На сцені "Співають всі!" Бердецький виконав хіт "Бумбоксу" – "Вахтерам" і зібрав 43 бали, через що Роман Мілян покинув шоу.

Олександр Удовенко

Олександр пише пісні до фільмів, серіалів, є автором аранжувань. Чоловік все життя займається тим, що любить. Він неймовірно радий, що склалося саме так. А також є молодими батьком. 3,5 місяці тому в композитора народилася донька, яка стала його додатковим натхненням. Перед 100 суддями Удовенко заспівав Tom Jones – Delilah. Виконавець отримав 77 балів і опинився на третьому місці лідерів. А Володимиру Бердецькому довелося покинути шоу.

Ярослав Рогальський

2 роки тому хлопець брав участь в "Голосі. Діти". Після цього він почав писати пісні й зараз вже має 7 авторських композицій. 15-річний Ярослав вважає себе дорослим артистом і впевнений, що зможе досягти успіху та завоювати прихильність великої аудиторії. На співоче шоу виконавець прийшов з треком Jony – "Ты беспощадна". Проникливий голос і ліричне виконання допомогли Ярославові отримати 95 балів і посісти друге місце серед лідерів.

Тріо Girls in jazz

Тріо сестер приїхало на "Співають всі!" з Чернівців. Діана, Тетяна та Мар'яна гармонійно доповнюють одна одну на сцені вже протягом семи років. Дівчата обожнюють музику, тому прагнуть надалі розвиватися в ній. У 3 випуску шоу вони заспівали пісню Bruno Mars – Uptown Funk, проте не змогли підняти з крісел багато суддів. Співачки отримали 33 бали й покинули проєкт.

Катя Северова

20-річна дівчина приїхала на "Співають всі!" з Миколаївської області. Вона займається музикою з дитинства і прагне, щоб так було все життя. Було чимало людей, які намагалися зашкодити Катерині в музичному розвитку, однак вона не здавалася. Для виступу на шоу вокалістка обрала популярну та зворушливу пісню "Океану Ельзи" – "Обійми". Виконання Катерини розтопило серця суддів, розчулило і вони віддали дівчині 98 балів!

Слава Дьомін обурився через те, що 2 суддів не віддали голоси Каті. У нього відбулася перепалка з "Пациками з Франика" і Владом Ситником. Колектив зазначив, що для нього Северова є фавориткою в цьому випуску, але чому не проголосував за неї – невідомо. А Влад Ситник пояснив, що заслухався і запізно натиснув кнопку. Капітан суддів – Наталія Могилевська вирішила все-таки додати дівчині один бал і вона посіла одне з крісел лідерів з 99 балами!

Лара Камбізо

Поетеса та композиторка Лара прийшла на "Співають всі!", щоб її композиції згодом співали популярні українські артистки. Зараз у її репертуарі є 30 пісень, якими вона з радістю хочеться поділитися зі слухачами. А перед суддями жінка виконала трек Філіпа Кіркорова – "Мне не жаль тебя" й зібрала 61 бал. З таким результатом вона не змогла посісти місце серед трійки лідерів.

Гурт Freshtime

Колектив, до складу якого входять люди з абсолютно різних професій, існує вже 7 років. Виконавці одразу сподобалися суддям й зачарували бездоганним виконанням пісні Мотор'ролла – "8 колір". Гурт змусив натиснути кнопки багатьох зірок й здобув 68 балів. Але цього виявилося недостатньо, щоб опинитися в трійці лідерів.

Співоча дуель

Згідно з правилами, шляхом таємного голосування 100 голосів судді мали поділити між Софією Артеменко та Катею Северовою, які після виступів у 3 випуску обоє отримали 99 балів. Голоси поділилися так:

Софія Артеменко – 42;

Катя Северова – 49.

Дев'ятеро суддів утрималися від голосування. Таким чином першою фіналісткою стала Катя Северова. А Софія Артеменко боролася за право продовжити участь в шоу у співочій дуелі.

Ярослав Рогальський виконав драйвову пісню Монатіка – "Кружит" і отримав 41 бал .

виконав драйвову пісню Монатіка – "Кружит" і отримав . Софія Артеменко розчулила українською народною піснею "Ой там на горі" та зібрала 90 балів.

Згідно з результатами 3 випуску фіналістками проєкту стали Катя Северова та Софія Артеменко!

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч: