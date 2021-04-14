Сестра Кари Делевінь показала фото 17-річного принца Філіпа з їхньою бабусею Анжелою
Сестра британської моделі Кари Делевінь – Піппа оприлюднила в мережі фото ще 1938 року. Тоді їхня молода бабуся Анжела та 17-річний принц Філіп разом відпочивали у Венеції. Через рік у принца Філіпа відбулась доленосна зустріч з 13-річною Єлизаветою II.
Джерело:інстаграм Піппи Делевінь
Знімок юного принца Філіпа та Анжели Делевінь з'явився в мережі пару днів тому. На ньому молода пара сидить на узбережжі біля моря, зручно вмостившись на м'ягкій софі. Чорно-білий знімок вразив мережу.
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17-річний принц Філіп і моя бабуся у Венеції, 1938 рік. Мої двоюрідні брати пам'ятають, як вона говорила: "Після зустрічі з ним вона подумала, що одного разу він стане для когось дуже хорошим чоловіком". Як вона була права,
– йдеться у підписі до фото Піппи Делевінь.
Принц Філіп і Анжела Делевінь / Фото з інстаграму Піппи Делевінь
Як повідомляють у Page Six, автором фото став майбутній чоловік Анжели – Едвард, за якого вона вийшла заміж того ж року. Всього через рік принц Філіп познайомився із тоді ще принцесою Єлизаветою, якій було всього 13 років, і зробив їй та батькам екскурсію у Королівському військово-морському коледжі у Дартмуті, де він був кадетом. Це була їхня друга зустріч з моменту весілля грецької принцеси Марини.
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Бабуся Кари Делевінь і принц Філіп – родичі?
Схоже, що так. Як додали у виданні, бабуся Кари і Піппи Делевінь народилася в аристократичній родині. Її батько був віконтом, а тітка по материнській лінії була мачухою дружини лорда Маунтбеттена Едвіні. Лорд Маунтбеттен був дядьком принца Філіпа і троюрідним братом королеви.
Сама ж Анжела прожила 102 роки і померла у 2015 році. У шлюбі з чоловіком Едвардом вона народила та виховала чотирьох дітей, один з яких – Чарльз є батьком Кари та Піппи Делевінь. У шлюбі з Едвардом Анжела прожила 37 років, допоки він не помер у 1974 році.
Піппа і Кара Делевінь / Фото з інстаграму Піппи Делевінь
Що відомо про смерть принца Філіпа:
- 9 квітня помер чоловік Єлизавети II – принца Філіп у віці 99 року. За 2 місяці йому могло б виповнитись 100 років. У шлюбі з дружиною він прожив 73 роки.
- Увесь світ оплакує важку втрату разом із королівською сім'єю. На сумну новину відреагували королева, принц Вільям та Кейт Міддлтон, принц Чарльз і герцогиня Корнуольська, принцеса Анна, принц Гаррі та Меган Маркл та інші.
- Не залишилися осторонь й інші королівські сім'ї Європи. Вони адресували монаршій родині Великої Британії слова підтримки.
- Похорон чоловіка відбудеться 17 квітня у каплиці Святого Георгія. Захід буде не державним, а "королівським церемоніальним", тобто приватним.
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