Сестра британської моделі Кари Делевінь – Піппа оприлюднила в мережі фото ще 1938 року. Тоді їхня молода бабуся Анжела та 17-річний принц Філіп разом відпочивали у Венеції. Через рік у принца Філіпа відбулась доленосна зустріч з 13-річною Єлизаветою II.

Знімок юного принца Філіпа та Анжели Делевінь з'явився в мережі пару днів тому. На ньому молода пара сидить на узбережжі біля моря, зручно вмостившись на м'ягкій софі. Чорно-білий знімок вразив мережу.

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17-річний принц Філіп і моя бабуся у Венеції, 1938 рік. Мої двоюрідні брати пам'ятають, як вона говорила: "Після зустрічі з ним вона подумала, що одного разу він стане для когось дуже хорошим чоловіком". Як вона була права,

– йдеться у підписі до фото Піппи Делевінь.



Принц Філіп і Анжела Делевінь / Фото з інстаграму Піппи Делевінь

Як повідомляють у Page Six, автором фото став майбутній чоловік Анжели – Едвард, за якого вона вийшла заміж того ж року. Всього через рік принц Філіп познайомився із тоді ще принцесою Єлизаветою, якій було всього 13 років, і зробив їй та батькам екскурсію у Королівському військово-морському коледжі у Дартмуті, де він був кадетом. Це була їхня друга зустріч з моменту весілля грецької принцеси Марини.

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Бабуся Кари Делевінь і принц Філіп – родичі?

Схоже, що так. Як додали у виданні, бабуся Кари і Піппи Делевінь народилася в аристократичній родині. Її батько був віконтом, а тітка по материнській лінії була мачухою дружини лорда Маунтбеттена Едвіні. Лорд Маунтбеттен був дядьком принца Філіпа і троюрідним братом королеви.

Сама ж Анжела прожила 102 роки і померла у 2015 році. У шлюбі з чоловіком Едвардом вона народила та виховала чотирьох дітей, один з яких – Чарльз є батьком Кари та Піппи Делевінь. У шлюбі з Едвардом Анжела прожила 37 років, допоки він не помер у 1974 році.



Піппа і Кара Делевінь / Фото з інстаграму Піппи Делевінь

Що відомо про смерть принца Філіпа: