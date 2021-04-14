Сестра британской модели Кары Делевинь – Пиппа обнародовала в сети фото еще 1938 года. Тогда их молодая бабушка Анжела и 17-летний принц Филипп вместе отдыхали в Венеции. Через год у принца Филиппа состоялась судьбоносная встреча с 13-летней Елизаветой II.

Снимок юного принца Филиппа и Анжелы Делевинь появился в сети пару дней назад. На нем молодая пара сидит на побережье у моря, удобно умостившись на мягкой софе. Черно-белый снимок поразил сеть.

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17-летний принц Филипп и моя бабушка в Венеции, 1938 год. Мои двоюродные братья помнят, как она говорила: "После встречи с ним она подумала, что однажды он станет для кого-то очень хорошим мужем". Как она была права,

– говорится в подписи к фото Пиппы Делевинь.



Принц Филипп и Анжела Делевинь / Фото из инстаграма Пиппы Делевинь

Как сообщают в Page Six, автором фото стал будущий муж Анжелы – Эдвард, за которого она вышла замуж в том же году. Всего через год, принц Филипп познакомился с тогда еще принцессой Елизаветой, которой было всего 13 лет, и устроил ей и родителям экскурсию в Королевский военно-морской колледж в Дартмуте, где он был кадетом. Это была их вторая встреча с момента свадьбы греческой принцессы Марины.

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Бабушка Кары Делевинь и принц Филипп – родственники?

Похоже, что так. Как добавили в издании, бабушка Кары и Пиппы Делевинь родилась в аристократической семье. Ее отец был виконтом, а тетя по материнской линии была мачехой жены лорда Маунтбеттена Эдвини. Лорд Маунтбеттен был дядей принца Филиппа и троюродным братом королевы.

Сама же Анжела прожила 102 года и умерла в 2015 году. В браке с мужем Эдвардом она родила и воспитала четверых детей, один из которых – Чарльз является отцом Кары и Пиппы Делевинь. В браке с Эдвардом Анжела прожила 37 лет, пока он не умер в 1974 году.



Пиппа и Кара Делевинь / Фото из инстаграма Пиппы Делевинь

Что известно о смерти принца Филиппа: