48-річний Сергій Жадан отримав Премію миру в Німеччині за видатну мистецьку творчість та гуманну позицію, за те, що, ризикуючи життям, допомагає і підтримує людей на війні. Це щорічна премія Німецької книготоргівельної асоціації, яку присуджують вже понад 70 років, і її призовий фонд – 25 тисяч євро.
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Сергій Жадан отримав Премію миру в Німеччині
На врученні Премії миру, яку приурочили до закриття книжкового ярмарку у Франкфурті, Жадан виголосив чуттєву промову про зміни, які викликає війна. Він також розповів німцям про водія одного з підрозділів з "чорними натрудженими руками", який вивозить тіла загиблих з-під палючого сонця, і пригадав свій виступ для військової частини, яка "вийшла на перепочинок після тривалих важких боїв" і в очах якої можна було "побачити два місяці пекла".
Цікаво, що на церемонії письменник наголосив на тому, що "говорить про премію миру в той час, коли в Європі знову триває війна, триває насправді не перший рік".
Дякую всім за привітання. Велика честь – бути дотичним до української літератури, до сьогоднішньої України,
– гордо прокоментував Жадан.
Сергій Жадан отримав Премію миру в Німеччині / Фото з фейсбуку письменника
Сергій Жадан отримав Премію миру в Німеччині / Фото Українського інституту книги
Сергій Жадан отримав Премію миру в Німеччині / Фото Українського інституту книги
- У квітні Сергій Жадан отримав Премію Свободи від фундації Франка Ширрмахера, який був легендарним журналістом. Її присуджували вперше, і віддали саме українцю.
- У травні Жадан став "Людиною року" за версією польського видання Gazeta Wyborcza. Тоді в редакції наголосили, що "письменник бореться не лише пером", а залишився в Харкові, який жорстоко бомбардують росіяни.
- У червні письменник отримав премію EBRD Literature Prize 2022 за роман про війну на Донбасі "Інтернат". Її призовий фонд – 20 тисяч євро.
- У липні Сергій Жадан отримав премію Ганни Арендт за політичне мислення. Його назвали "великим оповідачем, який продовжує традицію центральноєвропейської літератури та водночас революціонізує її".