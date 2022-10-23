48-річний Сергій Жадан отримав Премію миру в Німеччині за видатну мистецьку творчість та гуманну позицію, за те, що, ризикуючи життям, допомагає і підтримує людей на війні. Це щорічна премія Німецької книготоргівельної асоціації, яку присуджують вже понад 70 років, і її призовий фонд – 25 тисяч євро.

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Сергій Жадан отримав Премію миру в Німеччині

На врученні Премії миру, яку приурочили до закриття книжкового ярмарку у Франкфурті, Жадан виголосив чуттєву промову про зміни, які викликає війна. Він також розповів німцям про водія одного з підрозділів з "чорними натрудженими руками", який вивозить тіла загиблих з-під палючого сонця, і пригадав свій виступ для військової частини, яка "вийшла на перепочинок після тривалих важких боїв" і в очах якої можна було "побачити два місяці пекла".

Цікаво, що на церемонії письменник наголосив на тому, що "говорить про премію миру в той час, коли в Європі знову триває війна, триває насправді не перший рік".