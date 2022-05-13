Ідею нагородити Сергія Жадана з Харкова запропонував редактор видання Адам Міхнік. Серед кандидатів на нагороду також був Володимир Зеленський, Ірина Верещук, мери Києва, Маріуполя, Миколаєва та Харкова, а також українські командири та дипломати, військові та рятувальники.

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Коли ми обговорювали цьогорічного лауреата чи лауреата, було зрозуміло, що треба вшановувати когось з України, людину, причетну до боротьби. Список заслуг дуже довгий... Україна стала країною героїв,

– кажуть у виданні.

Проте Міхнік звернув увагу на те, що Жадан, попри жорсткі військові дії у Харкові залишився у місті та не виїхав через російську агресію.

"Він не поїхав, незважаючи на те, що росіяни жорстоко бомбардують місто. Він зайнявся тим, до чого були покликані письменники під час війни: підіймати людям настрій, приводити до тями їхні серця, організовувати концерти у станціях харківського метро. Він відвідує поранених у шпиталі, розвозить гуманітарну допомогу солдатам на фронті. Водночас він захищає українську культуру від Росії. Такою надзвичайною фігурою є Сергій Жадан. Наша "Людина року" 2022 року", – підкреслили у Gazeta Wyborcza.

Реакція Сергія Жадана

Українець вже відреагував на почесне звання від дружньої країни Польщі.

"Дякую "Газеті Виборчій" за звання "Людини року". Хоча чудово розумію всю умовність цього означення – нині всі українці, які б'ються за свою країну, які працюють на неї, є "Людьми Року", людьми з великої літери. Честь і щастя жити поруч із ними в один час і в одній країні. І величезна подяка польському народу за підтримку та допомогу. Разом переможемо імперію зла. Всім дякую, всіх люблю. Слава Україні!" – написав Жадан у своєму фейсбуці.



Сергій Жадан у Харкові / Фото з фейсбуку поета

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