У понеділок, 13 червня, було оголошено переможця літературної премії EBRD (Європейського банку реконструкції та розвитку). Ним став культовий український поет та письменник Сергій Жадан.

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Сергій Жадан отримав премію EBRD Literature Prize 2022

Письменник отримав премію ЄБРР за свій роман "Інтернат" у виданні англійською мовою. Сергій Жадан та перекладачі з української мови (Райлі Костіган-Х'юмс та Айзек Стекхаус Вілер) отримають 20 тисяч євро за мистецькі здобутки.

Під час фінальної церемонії нагородження виступив і Сергій Жадан з промовою. Він розповів про російське вторгнення прямо з Харкова. Письменник подякував усім, хто відзначив його роман та наголосив, що Україні потрібна підтримка та солідарність.

Зараз ми знову відстоюємо своє право на існування, свою свободу, незалежність. Ми перебуваємо за 40 кілометрів від кордону з Росією, там проходить лінія фронту, там українці й українки борються за свою свободу та майбутнє,

– сказав Жадан.

Літературний критик Тобі Ліхтіг поділився враженнями від роману українського письменника: "За простотою сюжету стоїть роман Жадана, надзвичайний, вибуховий, ніжний, гнівний і поетичний, про замордований край та про абсурд, банальність, жах і моменти справжнього єднання між людьми, які трапляються на війні. "Інтернат“ був на часі, коли він вперше був опублікований українською мовою у 2017 році, він був на часі торік, коли вперше вийшов у прекрасному перекладі Райлі Костіган-Х’юмса та Айзека Стекхаус Вілера, а в цей скрутний час він іще більше на часі".

Нагадаємо, роман Жадана "Інтернат" розповідає про життя вчителя Паші на тлі війни на Донбасі. Книжка описує події 2015 року. Паша вирушає до свого племінника, який перебуває в інтернаті.

Перемогу “Інтернату" оголосила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Додамо, що міжнародна премія була створена у 2017 році ЄБРР у ​​співпраці з Британською Радою. Це одна з небагатьох літературних премій, яка нагороджує як автора, так і перекладача. Приз присуджують за найкращий твір художньої літератури, який був перекладений англійською та опублікований у британському чи європейському видавництві.