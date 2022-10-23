48-летний Сергей Жадан получил Премию мира в Германии за выдающееся творчество и гуманную позицию, за то, что рискуя жизнью, помогает и поддерживает людей на войне. Это ежегодная премия Немецкой книготорговой ассоциации, которую присуждают уже более 70 лет, и ее призовой фонд – 25 тысяч евро.

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Сергей Жадан получил Премию мира в Германии

На вручении Премии мира, приуроченной к закрытию книжной ярмарки во Франкфурте, Жадан произнес чувственную речь об изменениях, которые вызывает война. Он также рассказал немцам о водителе одного из подразделений с "черными натруженными руками", который вывозит тела погибших из-под палящего солнца, и вспомнил свое выступление для воинской части, которая "вышла на передышку после длительных тяжелых боев" и в глазах которой можно было "увидеть два месяца ада".

Интересно, что на церемонии писатель отметил, что "говорит о премии мира в то время, когда в Европе снова продолжается война, продолжается на самом деле не первый год".